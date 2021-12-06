***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 12:39
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981113
BIST
13:551.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
13:5513,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:5515,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0516
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
13:55789,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,10
|Açılış
|: 789,63
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:55
|ACSEL
|22,66
|15.784.705
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|153.843
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.928.412
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.027.073
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,62
|262.107.908
|% -8,68
|
|GARAN
|11,84
|1.844.298.098
|% 1,54
|
|THYAO
|18,59
|852.989.355
|% 0,32
|
|YKBNK
|3,53
|777.230.882
|% 2,62
|
|SISE
|13,20
|748.488.554
|% -0,38
|
|PETKM
|8,47
|722.134.792
|% 3,29
|
|TSKB
|1,64
|435.723.082
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|777.230.882
|% 2,62
|
|ODAS
|1,65
|263.433.505
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|1.844.298.098
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|159.655.124
|% 1,65
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7715
|13,7771
|% 0,43
|
|Euro
|15,5701
|15,5878
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,2022
|18,2934
|% 0,51
|
|Frank
|14,8859
|14,9755
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6609
|3,6793
|% 0,41
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,72
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.214
|5.293
|-4,00
|
|Tam
|5.193
|5.322
|3,13
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|1,51
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|1,59
|