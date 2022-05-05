***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:00
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026507
BIST
12:032.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 44,33
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
12:0314,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1240
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8569
En Düşük
14,7014
12:0315,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1104
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7723
En Düşük
15,6227
12:03904,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,83
|Açılış
|: 904,41
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:01
|IMASM
|18,15
|5.284.790
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.732
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.353.149
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.649.033
|% 9,95
|
|LIDER
|20,92
|78.746.801
|% -8,49
|
|TSPOR
|5,26
|103.270.095
|% -6,90
|
|DITAS
|26,84
|14.327.143
|% -6,48
|
|AKGRT
|3,17
|26.691.161
|% -5,93
|
|OYAYO
|7,42
|3.098.878
|% -4,99
|
|THYAO
|42,26
|1.181.469.973
|% 2,42
|
|SISE
|18,36
|792.005.619
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,65
|652.447.885
|% 3,23
|
|TUPRS
|249,30
|599.143.907
|% 6,45
|
|KOZAL
|178,10
|580.554.794
|% 3,43
|
|ODAS
|2,60
|412.490.665
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,96
|468.973.096
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,74
|215.771.012
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,01
|470.318.992
|% 1,01
|
|DOHOL
|3,54
|174.185.376
|% 2,31
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8515
|14,8572
|% 0,84
|
|Euro
|15,7595
|15,7728
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,5715
|18,6646
|% 0,13
|
|Frank
|15,1157
|15,2068
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,85
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|14,10
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,18
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.015
|6.168
|-37,97
|
|Yarım
|2.907
|2.983
|-18,36
|
|Çeyrek
|1.458
|1.492
|-9,19
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,00
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16OLMK
Yüzde 9.90 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 831, 833 adet işlem
-
12:15TRCAS
Yüzde 9.89 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 928, 237 adet işlem
-
12:14TUPRS
Yüzde 6.06 oranında artışla 248.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 583 adet işlem
-
12:13BNTAS
Yüzde 8.68 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 944 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 2, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 610.00 milyon TL de