***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 11:32
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033262
BIST
12:102.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 63,25
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:1016,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1958
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:1017,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2464
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:10979,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,47
|Açılış
|: 979,98
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EGEPO
|9,46
|12.551.174
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.424.238
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|DAGHL
|26,12
|3.865.486
|% -8,35
|
|AKFGY
|2,57
|171.307.940
|% -6,20
|
|TDGYO
|7,20
|5.269.606
|% -5,26
|
|KRTEK
|16,48
|9.681.082
|% -3,68
|
|THYAO
|49,04
|3.940.988.252
|% 8,93
|
|SISE
|21,00
|1.142.711.270
|% 2,94
|
|KARSN
|7,00
|1.028.886.138
|% 1,89
|
|SAHOL
|20,98
|886.603.592
|% 3,25
|
|FROTO
|301,50
|862.806.094
|% 5,75
|
|KARSN
|7,00
|1.028.886.138
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,90
|378.008.516
|% 2,36
|
|THYAO
|49,04
|3.940.988.252
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,63
|201.140.395
|% 1,94
|
|SKBNK
|1,24
|87.010.937
|% 0,81
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3816
|16,3869
|% 1,21
|
|Euro
|17,6364
|17,6552
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,6565
|20,7600
|% 1,30
|
|Frank
|17,0533
|17,1560
|% 1,24
|
|Riyal
|4,3575
|4,3793
|% 1,25
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,23
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,70
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|41,00
|
|Tam
|6.466
|6.627
|38,12
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,44
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,13
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,73
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 29 artarak (% 2.71 ) 2, 249
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, CASA, SNKRN, ALMAD, EGEPO
-
12:24
OZRDN, COSMO, EGEPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
KRTEK, LIDFA, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 205 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 35 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem