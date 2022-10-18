***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 16:47
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072698
BIST
16:403.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -6,44
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:4018,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:4018,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:40989,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,04
|Açılış
|: 989,41
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ARMDA
|174,90
|7.276.393
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.590.130
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.345.742
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|41.007.858
|% 9,96
|
|BARMA
|73,55
|161.175.483
|% 9,94
|
|SAYAS
|23,12
|133.823.262
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.855.081.662
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.067.074
|% -7,73
|
|KLRHO
|33,98
|202.147.750
|% -7,21
|
|MEGAP
|4,49
|33.362.432
|% -7,04
|
|THYAO
|97,45
|5.886.702.302
|% -1,02
|
|YKBNK
|9,58
|5.091.506.775
|% -1,34
|
|AKBNK
|15,15
|4.174.171.165
|% 2,02
|
|ASELS
|33,10
|3.578.273.457
|% 1,22
|
|EKGYO
|4,42
|3.438.875.579
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.438.875.579
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,58
|5.091.506.775
|% -1,34
|
|TSKB
|2,67
|959.063.631
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,47
|2.906.244.760
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,86
|556.524.086
|% -1,59
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5826
|18,5917
|% 0,06
|
|Euro
|18,3094
|18,3148
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,0077
|21,1130
|% -0,25
|
|Frank
|18,6410
|18,7533
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9304
|4,9551
|% 0,01
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|5,11
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.694
|6.763
|34,00
|
|Yarım
|3.262
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|-0,86
|