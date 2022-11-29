***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:37
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082798
BIST
14:564.921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,63
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5618,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5619,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0927
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:561.052,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.052,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:55
|AKSGY
|6,38
|155.687.571
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.378.043
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.966.564
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,71
|53.790.276
|% -8,05
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|PRDGS
|16,19
|86.922.274
|% -6,95
|
|SEGYO
|3,33
|274.571.626
|% -5,40
|
|THYAO
|116,80
|7.473.813.291
|% 1,48
|
|SISE
|38,74
|5.627.383.717
|% -3,92
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|782.622.658
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|ISCTR
|10,30
|2.213.420.899
|% -0,29
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6328
|18,6386
|% 0,07
|
|Euro
|19,3387
|19,3477
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,3298
|22,4417
|% 0,64
|
|Frank
|19,5419
|19,6596
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,01
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,56
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|10,23
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.034
|7.094
|58,00
|
|Yarım
|3.411
|3.468
|28,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,25
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|2,38
|