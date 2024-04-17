***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 17:12
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273863
BIST
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17:429.564
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 15,49
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:4232,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0608
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:4234,6253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0805
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:422.500,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,43
|Açılış
|: 2.500,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|131.597.990
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|229.067.301
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|289.389.575
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|52.804.459
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|52.780.869
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|309.567.436
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.671.558
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.079.623
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|298,00
|8.642.157.804
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,56
|5.295.250.524
|% 1,87
|
|ISCTR
|12,30
|4.413.720.917
|% 1,15
|
|AKBNK
|56,30
|4.363.160.788
|% 0,81
|
|TUPRS
|186,00
|4.062.625.183
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,30
|4.413.720.917
|% 1,15
|
|ZOREN
|5,86
|1.991.414.571
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,20
|3.666.931.178
|% -4,38
|
|EKGYO
|10,24
|2.022.352.277
|% -4,30
|
|YKBNK
|30,56
|5.295.250.524
|% 1,87
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5077
|32,5128
|% 0,19
|
|Euro
|34,5990
|34,6131
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,4808
|40,6837
|% 0,30
|
|Frank
|35,6137
|35,7922
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6614
|8,7048
|% 0,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,76
|28,79
|% 0,66
|
|Platin
|954,66
|955,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,53
|1.048,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,96
|88,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.393,44
|2.393,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
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17:55SNICA
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17:52KLKIM
Yüzde 4.62 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 067 adet işlem
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17:51EKGYO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 355, 459 adet işlem