***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.04.2021 15:10
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 26.000.000,-Türk Lirası'na artırılması ile ilgili işlemler 12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere tamamlanmış olup, bu kapsamda Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline onay alınmak üzere 01.04.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922577
BIST
16:331.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 29,51
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:338,1524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0875
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:339,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0403
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:33451,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,05
|Açılış
|: 451,28
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:33
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,22
|49.960.126
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.678.286
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.362.632
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|68.971.917
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.542.899
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,97
|3.484.932.875
|% 4,19
|
|FROTO
|204,90
|932.558.066
|% 6,00
|
|BJKAS
|9,16
|815.764.597
|% 9,96
|
|SASA
|46,08
|798.593.908
|% 2,13
|
|KOZAL
|119,80
|719.578.045
|% 0,67
|
|GARAN
|6,97
|3.484.932.875
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,23
|266.234.389
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,91
|273.673.375
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|181.810.640
|% 2,22
|
|GSRAY
|4,05
|409.802.821
|% 9,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1454
|8,1524
|% -1,06
|
|Euro
|9,5967
|9,6283
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,1970
|11,2531
|% -1,11
|
|Frank
|8,5832
|8,6349
|% -1,27
|
|Riyal
|2,1627
|2,1735
|% -1,26
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|15,51
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.968
|3.045
|3,36
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,62
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|1,15
|
Seans Raporu
16:33
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