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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

01.04.2021 15:10



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 26.000.000,-Türk Lirası'na artırılması ile ilgili işlemler 12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere tamamlanmış olup, bu kapsamda Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline onay alınmak üzere 01.04.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922577


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