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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme

16.04.2021 17:22



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 15.04.2021 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 16.04.2021 tarih ve 10311 nolu TTSG'de ilan edilmiştir.
Güncel Esas Sözleşme'miz ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 18/10/1976 03/11/1976 87
2 18/10/1976 03/11/1976 87
3 26/06/2013 01/07/2013 8353
4 29/03/2017 05/04/2017 9299
5 09/12/1983 16/12/1983 904
6 15/04/2021 16/04/2021 10311
7 28/06/2006 04/07/2006 6591
8 29/03/2017 05/04/2017 9299
9 09/12/1983 16/12/1983 904
10 26/06/2013 01/07/2013 8353
11 26/06/2013 01/07/2013 8353
12 26/06/2013 01/07/2013 8353
13 26/06/2013 01/07/2013 8353
14 26/06/2013 01/07/2013 8353
15 26/06/2013 01/07/2013 8353
16 26/06/2013 01/07/2013 8353
17 26/06/2013
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