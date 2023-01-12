***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme
12.01.2023 13:49
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 10.01.2023 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 10.01.2023 tarih ve 35 nolu TTSG'de ilan edilmiştir.
Güncel Esas Sözleşme'miz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 18/10/1976 03/11/1976 87
2 18/10/1976 03/11/1976 87
3 26/06/2013 01/07/2013 8353
4 29/03/2017 05/04/2017 9299
5 09/12/1983 16/12/1983 904
6 10/01/2023 10/01/2023 35
7 28/06/2006 04/07/2006 6591
8 29/03/2017 05/04/2017 9299
9 09/12/1983 16/12/1983 904
10 26/06/2013 01/07/2013 8353
11 26/06/2013 01/07/2013 8353
12 26/06/2013 01/07/2013 8353
13 26/06/2013 01/07/2013 8353
14 26/06/2013 01/07/2013 8353
15 26/06/2013 01/07/2013 8353
16 26/06/2013 01/07/2013 8353
17 26/06/2013 01/07/2013 8353
18 26/06/2013 01/07/2013 8353
19 26/06/2013 01/07/2013 8353
20 26/06/2013 01/07/2013 8353
21 26/06/2013 01/07/2013 8353
22 26/06/2013 01/07/2013 8353
23 26/06/2013 01/07/2013 8353
24 26/06/2013 01/07/2013 8353
25 26/06/2013 01/07/2013 8353
26 26/06/2013 01/07/2013 8353
27 26/06/2013 01/07/2013 8353
28 26/06/2013 01/07/2013 8353
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101109
BIST