***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 10.01.2023 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 10.01.2023 tarih ve 35 nolu TTSG'de ilan edilmiştir.Güncel Esas Sözleşme'miz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 18/10/1976 03/11/1976 872 18/10/1976 03/11/1976 873 26/06/2013 01/07/2013 83534 29/03/2017 05/04/2017 92995 09/12/1983 16/12/1983 9046 10/01/2023 10/01/2023 357 28/06/2006 04/07/2006 65918 29/03/2017 05/04/2017 92999 09/12/1983 16/12/1983 90410 26/06/2013 01/07/2013 835311 26/06/2013 01/07/2013 835312 26/06/2013 01/07/2013 835313 26/06/2013 01/07/2013 835314 26/06/2013 01/07/2013 835315 26/06/2013 01/07/2013 835316 26/06/2013 01/07/2013 835317 26/06/2013 01/07/2013 835318 26/06/2013 01/07/2013 835319 26/06/2013 01/07/2013 835320 26/06/2013 01/07/2013 835321 26/06/2013 01/07/2013 835322 26/06/2013 01/07/2013 835323 26/06/2013 01/07/2013 835324 26/06/2013 01/07/2013 835325 26/06/2013 01/07/2013 835326 26/06/2013 01/07/2013 835327 26/06/2013 01/07/2013 835328 26/06/2013 01/07/2013 8353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101109BIST