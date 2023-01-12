Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme

12.01.2023 13:49
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme


***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 10.01.2023 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 10.01.2023 tarih ve 35 nolu TTSG'de ilan edilmiştir.
Güncel Esas Sözleşme'miz ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 18/10/1976 03/11/1976 87
2 18/10/1976 03/11/1976 87
3 26/06/2013 01/07/2013 8353
4 29/03/2017 05/04/2017 9299
5 09/12/1983 16/12/1983 904
6 10/01/2023 10/01/2023 35
7 28/06/2006 04/07/2006 6591
8 29/03/2017 05/04/2017 9299
9 09/12/1983 16/12/1983 904
10 26/06/2013 01/07/2013 8353
11 26/06/2013 01/07/2013 8353
12 26/06/2013 01/07/2013 8353
13 26/06/2013 01/07/2013 8353
14 26/06/2013 01/07/2013 8353
15 26/06/2013 01/07/2013 8353
16 26/06/2013 01/07/2013 8353
17 26/06/2013 01/07/2013 8353
18 26/06/2013 01/07/2013 8353
19 26/06/2013 01/07/2013 8353
20 26/06/2013 01/07/2013 8353
21 26/06/2013 01/07/2013 8353
22 26/06/2013 01/07/2013 8353
23 26/06/2013 01/07/2013 8353
24 26/06/2013 01/07/2013 8353
25 26/06/2013 01/07/2013 8353
26 26/06/2013 01/07/2013 8353
27 26/06/2013 01/07/2013 8353
28 26/06/2013 01/07/2013 8353



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101109


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:374.746
Değişim :  0,36% |  16,90
Açılış :  4.850  
Önceki Kapanış :  4.729  
En Yüksek
4.927 En Düşük
4.601
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 17,38 362.070.130 % 10,00  
SDTTR 62,30 12.456.698 % 9,97  
ARMDA 253,80 24.958.097 % 9,97  
ONCSM 34,00 3.522.502 % 9,96  
KNFRT 13,70 23.287.297 % 9,95  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Dolar 18,7797 18,7854 % 0,06  
Euro 20,2207 20,2289 % 0,19  
Sterlin 22,7767 22,8909 % 0,19  
Frank 20,0749 20,1958 % -0,02  
Riyal 4,9855 5,0105 % 0,04  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 8,75  
Altın Gr. 1.139 1.139 6,04  
Cumhuriyet 7.644 7.759 6,00  
Tam 7.693 7.737 4,00  
Yarım 3.745 3.786 3,00  
Çeyrek 1.878 1.893 2,00  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,31  
Gümüş Gr. 14,32 14,34 0,20  
B. Petrol 83,67 83,67 1,00  
Seans Raporu 14:35
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru