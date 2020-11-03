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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

03.11.2020 01:24
GÜNCEL HABERLER



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf olarak yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885535


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MAALT 84,15 8.599.488 % 10,00  
DIRIT 2,64 1.902.298 % 10,00  
KRDMD 3,41 1.485.632.015 % 10,00  
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Sterlin 10,8479 10,9023 % 0,68  
Frank 9,1288 9,1838 % 0,69  
Riyal 2,2408 2,2521 % 1,00  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.895 -1,09  
Altın Gr. 513 513 9,12  
Cumhuriyet 3.398 3.450 60,00  
Tam 3.383 3.467 51,34  
Yarım 1.635 1.677 24,84  
Çeyrek 820 839 12,42  
Gümüş.Ons 24,06 24,12 -0,01  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 -0,00  
B. Petrol 39,25 39,25 0,06  
Seans Raporu 18:00
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