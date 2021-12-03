***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
03.12.2021 19:06
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (birlikte "Ortaklıklar")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otomotiv sanayii için her türlü profil ve yedek parça imalat ve alım satımı ile sac kalıp üretimi.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.250.000,-TL 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 600.000,-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.12.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.875.000,-TL 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 420.000,-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Profil Sanayi ve Tiaret A.Ş. için 0,2314 Avro (3,51 Türk Lirası karşılığında) ve 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 0,2283 Avro (3,47 Türk Lirası karşılığında).
Toplam Tutar
Ortaklıklar için toplam 1.918.000,-Avro olup, "Kapanış" tarihi itibariyle 29.122.528,40 Türk Lirası karşılığındadır (02.12.2021 tarihinde saat 15:30'da açıklanan TCMB Döviz Alış Kuru).
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
70,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
70,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
70,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlıkların işlem bedelinin, Ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki (30.09.2021) aktif toplamına oranı 03.12.2021 tarihinde geçerli olan 02.12.2021 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış kuru üzerinden %18,89'dur.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlıkların işlem bedelinin, Ortaklığımızın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosundaki hasılat toplamına oranı 03.12.2021 tarihinde geçerli olan 02.12.2021 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış kuru üzerinden %20,71'dir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığımızın faaliyetlerinin otomobil ve hafif ticari araç alanına genişletilmesinin ve bu ürünlerin üretim yetkinliğinin kazanılmasının finansal tablolarımıza olumlu katkı yapması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sezayi Sezer, Rabia Sezer
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
'Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
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Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirket'imiz tarafından "Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş." ile "3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin %70'er paylarının satın alınması ve devir işlemleri 03.12.2021 (bugün) itibariyle gerçekleştirilmiş olup,"kapanış" işlemleri tahmini kapanış tarihi hesapları dikkate alınarak toplam 1.918.000 (birmilyondokuzyüzonsekizbin)- Avro bedel üzerinden tamamlanmıştır. Söz konusu payların tamamının (%100) iktisap edilmesinde ağırlıklı olarak banka kredisi kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981008
BIST