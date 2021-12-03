***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıProfil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (birlikte "Ortaklıklar")Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOtomotiv sanayii için her türlü profil ve yedek parça imalat ve alım satımı ile sac kalıp üretimi.Edinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiProfil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.250.000,-TL 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 600.000,-TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYoktur.Edinilen Payların Nominal TutarıProfil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.875.000,-TL 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 420.000,-TLBeher Payın Alış FiyatıProfil Sanayi ve Tiaret A.Ş. için 0,2314 Avro (3,51 Türk Lirası karşılığında) ve 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 0,2283 Avro (3,47 Türk Lirası karşılığında).Toplam TutarOrtaklıklar için toplam 1.918.000,-Avro olup, "Kapanış" tarihi itibariyle 29.122.528,40 Türk Lirası karşılığındadır (02.12.2021 tarihinde saat 15:30'da açıklanan TCMB Döviz Alış Kuru).Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)70,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)70,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)70,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlıkların işlem bedelinin, Ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki (30.09.2021) aktif toplamına oranı 03.12.2021 tarihinde geçerli olan 02.12.2021 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış kuru üzerinden %18,89'dur.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlıkların işlem bedelinin, Ortaklığımızın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosundaki hasılat toplamına oranı 03.12.2021 tarihinde geçerli olan 02.12.2021 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış kuru üzerinden %20,71'dir.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığımızın faaliyetlerinin otomobil ve hafif ticari araç alanına genişletilmesinin ve bu ürünlerin üretim yetkinliğinin kazanılmasının finansal tablolarımıza olumlu katkı yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSezayi Sezer, Rabia SezerKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Usulü.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni'Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket'imiz tarafından "Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş." ile "3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin %70'er paylarının satın alınması ve devir işlemleri 03.12.2021 (bugün) itibariyle gerçekleştirilmiş olup,"kapanış" işlemleri tahmini kapanış tarihi hesapları dikkate alınarak toplam 1.918.000 (birmilyondokuzyüzonsekizbin)- Avro bedel üzerinden tamamlanmıştır. Söz konusu payların tamamının (%100) iktisap edilmesinde ağırlıklı olarak banka kredisi kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981008BIST