***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002Transferler0 0 0 0 0 0 0 198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -2.033.999 -2.033.999 -2.033.999 26.244 26.244 0 0 7.571.163 7.571.163 5.563.408 5.563.408Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.571.163 7.571.163 7.571.163 7.571.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -2.033.999 -2.033.999 -2.033.999 26.244 26.244 0 0 0 0 -2.007.755 -2.007.755Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -819.280 0 -819.280 -819.280 -819.280Dönem Sonu Bakiyeler17 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130Transferler0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 1.084.082 1.084.082 805.955 805.955Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.082 1.084.082 1.084.082 1.084.082Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 0 0 -278.127 -278.127Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler17 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.179.326 16.336.797Dönem Karı (Zararı)1.084.082 7.571.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.497.666 16.148.518Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 4.999.974 4.623.321Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-134.242 -6.159Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -82.190 -135.500Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -52.052 129.341Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.179.120 2.442.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 3.208.134 2.428.757Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -29.014 14.014Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.837.782 1.622.708Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -69.260 -94.671Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 2.767.220 1.876.965Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -152.866 -307.347Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 292.688 147.761Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 2.239.816 7.751.811Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 82.967Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 82.967Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -524.784 -328.063Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-100.000 -40.838Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-100.000 -40.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.904.580 -3.433.910Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.238.711 842.518İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.238.711 842.518Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.290 -5.154İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.290 -5.154Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.813.354 -6.606.215Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -685.847 -354.336Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.222.569 880.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -248.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.222.569 1.128.641Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -86.494 891.795Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler429.236 573.140İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)418.749 594.163İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.487 -21.023Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -620.959 763.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler603.300 -419.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 333.217 -369.349Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 270.083 -50.347Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.486.328 20.285.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.286.087 -4.059.422Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -20.915 110.448YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.571.172 -5.967.732Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000 79.193Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000 79.193Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.806.531 -5.877.474Verilen Nakit Avans ve Borçlar135.359 -169.451FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.414.211 -13.052.282Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.405.485 10.804.912Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.031.278 -21.351.873Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -380.703 0Ödenen Temettüler-4.000.000 -819.280Ödenen Faiz-2.476.858 -1.780.712Alınan Faiz69.143 94.671YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-806.057 -2.683.217Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi103.819 -3.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-702.238 -2.686.455DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.777.671 5.464.126DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.075.433 2.777.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.075.550 2.777.671Ticari Alacaklar23.406.520 24.410.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.406.520 24.410.175Diğer Alacaklar122.715 115.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 122.715 115.589Stoklar7 18.660.750 21.422.052Peşin Ödenmiş Giderler8 1.592.136 906.289Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 16.573 0Diğer Dönen Varlıklar10 856.895 1.190.112ARA TOPLAM46.731.139 50.821.888TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.731.139 50.821.888DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.744 17.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.744 17.580Maddi Duran Varlıklar12 29.977.746 29.693.904Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.754.653 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.868.594 1.007.366Peşin Ödenmiş Giderler8 500.989 636.348Ertelenmiş Vergi Varlığı23 2.233.823 1.614.043TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.355.549 32.969.241TOPLAM VARLIKLAR85.086.688 83.791.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.712.705 3.616.800İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.712.705 3.616.800Banka Kredileri4 5.712.705 3.616.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.573.047 6.846.614İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları630.388 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,25 630.388 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.942.659 6.846.614Banka Kredileri4 4.925.754 6.846.614Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 16.905 0Ticari Borçlar20.695.270 17.180.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 20.695.270 17.180.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.408.380 2.494.874Diğer Borçlar1.343.849 914.613İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 1.247.040 828.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 96.809 86.322Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 309.380 930.339Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 4.342Kısa Vadeli Karşılıklar2.113.145 1.119.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.921.624 920.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 191.521 198.806ARA TOPLAM