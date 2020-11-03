***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130Transferler0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 75.331 75.331 0 0 2.896.527 2.896.527 2.971.858 2.971.858Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.896.527 2.896.527 2.896.527 2.896.527Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 75.331 75.331 0 0 0 0 75.331 75.331Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 275.840 275.840 3.018.735 1.565.470 2.896.527 4.461.997 28.561.988 28.561.988Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085Transferler0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 83.791 83.791 0 0 174.214 174.214 258.005 258.005Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.214 174.214 174.214 174.214Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 83.791 83.791 0 0 0 0 83.791 83.791Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 386.156 386.156 3.028.735 2.039.552 174.214 2.213.766 26.054.090 26.054.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.118.440 15.198.538Dönem Karı (Zararı)174.214 2.896.527Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.840.790 6.547.039Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.11.12 4.583.336 3.804.956Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-79.266 -55.131Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -79.266 -55.131Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.706.964 1.956.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.706.964 1.956.070Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.050.737 990.878Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -24.987 -63.436Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.041.555 1.006.204Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -38.524 -155.764Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 72.693 203.874Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 3.404.036 544.129Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.651.786 -307.458Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 3.651.786 -307.458Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -1.476.803 -386.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.385.584 6.345.785Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.542.688 -2.171.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.542.688 -2.171.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-96.579 -95.697İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-96.579 -95.697Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.751.899 3.114.499Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 35.454 -1.097.677Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler306.268 5.760.721İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)306.268 5.760.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 2.291.729 -662.416Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-967.362 1.544.269İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.076.747 26.838İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)109.385 1.517.431Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 533.698 -474.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler301.997 428.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 -555.107 -299.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 857.104 727.491Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.629.420 15.789.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -507.231 -571.532Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -3.749 -19.281YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.474.034 -5.672.891Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.307.189 -5.808.250Verilen Nakit Avans ve Borçlar-166.845 135.359Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-166.845 135.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.702 -11.278.041Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.741.082 9.150.859Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.554.770 -15.572.039Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -937.153 -190.723Ödenen Temettüler-600.000 -4.000.000Ödenen Faiz-716.965 -729.574Alınan Faiz25.104 63.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-398.296 -1.752.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.718.320 494.607NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.320.024 -1.257.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.075.433 2.777.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.395.457 1.519.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.395.457 2.075.550Ticari Alacaklar36.987.732 23.406.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 36.987.732 23.406.520Diğer Alacaklar145.998 122.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 145.998 122.715Stoklar7 15.988.117 18.660.750Peşin Ödenmiş Giderler8 1.556.682 1.592.136Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.322 16.573Diğer Dönen Varlıklar9 1.412.002 856.895ARA TOPLAM59.506.310 46.731.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.506.310 46.731.139DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar93.040 19.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 93.040 19.744Maddi Duran Varlıklar11 25.644.816 29.977.746Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.675.643 1.754.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.468.584 3.868.594Peşin Ödenmiş Giderler8 667.834 500.989Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.710.626 2.233.823TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.260.543 38.355.549TOPLAM VARLIKLAR99.766.853 85.086.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.884.052 5.712.705İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.884.052 5.712.705Banka Kredileri4 21.884.052 5.712.705Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.586.488 5.573.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları721.107 630.388Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 721.107 630.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.865.381 4.942.659Banka Kredileri4 1.841.876 4.925.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 23.505 16.905Ticari Borçlar21.074.231 20.695.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 21.074.231 20.695.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.700.109 2.408.380Diğer Borçlar376.487 1.343.849İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 170.293 1.247.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 206.194 96.809Türev Araçlar25 3.651.786 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 768.452 309.380Kısa Vadeli Karşılıklar3.095.910 2.113.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.047.285 1.921.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.048.625 191.521ARA TOPLAM58.137.515 38.155.776TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.137.515 38.155.776UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.016.752 10.125.029İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.264.586 1.374.037Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 1.264.586 1.374.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.752.166 8.750.992Banka Kredileri4 2.738.430 8.750.992Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 13.736 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 74.626 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.483.870 10.409.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 11.483.870 10.409.798TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.575.248 20.534.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.712.763 58.690.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.054.090 26.396.085Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 15.137.609 15.137.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.712.176 -4.712.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.712.176 -4.712.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.712.176 -4.712.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)386.156 302.365Yabancı Para Çevrim Farkları16 386.156 302.365Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.028.735 3.018.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.039.552 1.565.470Net Dönem Karı veya Zararı174.214 1.084.082TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.054.090 26.396.085TOPLAM KAYNAKLAR99.766.853 85.086.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 93.830.278 84.518.331 40.398.843 30.082.743Satışların Maliyeti17 -71.885.572 -65.245.440 -29.651.188 -23.609.536TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.944.706 19.272.891 10.747.655 6.473.207BRÜT KAR (ZARAR)21.944.706 19.272.891 10.747.655 6.473.207Genel Yönetim Giderleri18 -9.118.319 -8.238.264 -2.905.516 -3.269.564Pazarlama Giderleri18 -7.479.630 -7.988.889 -2.766.099 -2.831.314Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.780.843 -296.543 -1.121.305 -116.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 8.215.993 4.207.040 4.246.915 465.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.350.679 -2.752.574 -873.284 -1.012.126ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.431.228 4.203.661 7.328.366 -291.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.431.228 4.203.661 7.328.366 -291.181Finansman Giderleri21 -9.733.817 -1.693.539 -4.943.952 1.174.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.302.589 2.510.122 2.384.414 882.949Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.476.803 386.405 544.603 41.808Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 -15.713 0 -4.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.476.803 402.118 544.603 45.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)174.214 2.896.527 2.929.017 924.757DÖNEM KARI (ZARARI)174.214 2.896.527 2.929.017 924.757Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları174.214 2.896.527 2.929.017 924.757Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,02000000 0,29000000 0,29000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar83.791 75.331 50.428 -10.642Yabancı Para Çevrim Farkları83.791 75.331 50.428 -10.642Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)83.791 75.331 50.428 -10.642DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.791 75.331 50.428 -10.642TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.005 2.971.858 2.979.445 914.115Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları258.005 2.971.858 2.979.445 914.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885534BIST