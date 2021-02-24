***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130Transferler0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 1.084.082 1.084.082 805.955 805.955Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.082 1.084.082 1.084.082 1.084.082Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 0 0 -278.127 -278.127Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085Transferler0 0 0 0 0 0 5.160.162 5.160.162 5.160.162 5.160.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -1.462.251 -1.462.251Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 380.032 10,11,12 6.445.454 4.999.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-318.704 -134.242Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -13.000 -82.190Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -305.704 -52.052Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.256.975 2.998.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.985.975 3.027.957Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 271.000 -29.014Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.430.822 2.837.782Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -44.470 -69.260Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.401.695 2.767.220Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -277.833 -152.866Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 351.430 292.688Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 3.723.324 2.419.993Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.536.616 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 3.536.616 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -1.313.408 -524.784Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-127.353 -100.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-127.353 -100.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.391.644 6.904.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.293.425 1.238.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.293.425 1.238.711Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-149.892 -9.290İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.521 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.371 -9.290Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler133.691 2.813.354Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -92.271 -685.847Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.321.077 3.222.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.321.077 3.222.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.418.689 -86.494Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-852.385 429.236İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-934.579 418.749İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)82.194 10.487Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 411.890 -620.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.289.018 603.300Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.331.615 333.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)42.597 270.083Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.402.244 20.486.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -482.650 -1.286.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -43.743 -20.915YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.550.049 -7.571.172Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.353 100.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -9.351.010 -7.806.531Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.326.392 135.359Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.326.392 135.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.208.756 -12.414.211Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.759.744 17.405.485Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.213.086 -23.031.278Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.221.043 -380.703Ödenen Temettüler-600.000 -4.000.000Ödenen Faiz-978.724 -2.476.858Alınan Faiz44.353 69.143YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.882.954 -806.057Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.550.437 103.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.332.517 -702.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.075.433 2.777.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 742.916 2.075.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 742.916 2.075.550Ticari Alacaklar40.990.778 23.406.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 40.990.778 23.406.520Diğer Alacaklar199.311 122.715İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 95.521 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 103.790 122.715Stoklar7 18.832.763 18.660.750Peşin Ödenmiş Giderler8 1.684.407 1.592.136Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 16.573Diğer Dönen Varlıklar9 2.188.510 856.895ARA TOPLAM64.638.685 46.731.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.638.685 46.731.139DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar93.040 19.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 93.040 19.744Maddi Duran Varlıklar11 30.334.854 29.977.746Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.775.896 1.754.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.132.845 3.868.594Peşin Ödenmiş Giderler8 1.827.381 500.989Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.040.798 2.233.823TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.204.814 38.355.549TOPLAM VARLIKLAR109.843.499 85.086.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.411.507 5.712.705İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.411.507 5.712.705Banka Kredileri4 17.411.507 5.712.705Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.578.144 5.573.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları707.510 630.388Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 707.510 630.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.870.634 4.942.659Banka Kredileri4 1.848.295 4.925.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 22.339 16.905Ticari Borçlar31.367.777 20.695.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 31.367.777 20.695.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.827.069 2.408.380Diğer Borçlar491.464 1.343.849İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 312.461 1.247.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 179.003 96.809Türev Araçlar25 3.536.616 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 721.270 309.380Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 48.271 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.113.108 2.113.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.607.990 1.921.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 505.118 191.521ARA TOPLAM62.095.226 38.155.776TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.095.226 38.155.776UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.102.622 10.125.029İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.391.169 1.374.037Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 1.391.169 1.374.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.711.453 8.750.992Banka Kredileri4 2.702.370 8.750.992Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 9.083 0Uzun Vadeli Karşılıklar14.151.655 10.409.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.151.655 10.409.798TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.254.277 20.534.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.349.503 58.690.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.493.996 26.396.085Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 15.137.609 15.137.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.252.094 -4.712.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.252.094 -4.712.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.252.094 -4.712.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)380.032 302.365Yabancı Para Çevrim Farkları16 380.032 302.365Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.028.735 3.018.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.039.552 1.565.470Net Dönem Karı veya Zararı5.160.162 1.084.082TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.493.996 26.396.085TOPLAM KAYNAKLAR109.843.499 85.086.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 140.625.861 111.414.001Satışların Maliyeti17 -104.309.025 -87.193.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.316.836 24.220.439BRÜT KAR (ZARAR)36.316.836 24.220.439Genel Yönetim Giderleri18 -12.093.815 -10.249.957Pazarlama Giderleri18 -11.130.496 -10.404.758Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -4.213.851 -449.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 9.403.923 6.019.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.452.489 -3.633.414ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.830.108 5.502.030Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler127.353 100.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.957.461 5.602.030Finansman Giderleri21 -10.110.707 -5.042.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.846.754 559.298Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.313.408 524.784Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -108.587 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.421.995 524.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.160.162 1.084.082DÖNEM KARI (ZARARI)5.160.162 1.084.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.160.162 1.084.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,52000000 0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.539.918 -379.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.924.898 -474.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler384.980 94.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 384.980 94.996Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar77.667 101.856Yabancı Para Çevrim Farkları77.667 101.856Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)77.667 101.856DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.462.251 -278.127TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.697.911 805.955Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.697.911 805.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912529BIST