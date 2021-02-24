***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2021 23:25
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 1.084.082 1.084.082 805.955 805.955
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.082 1.084.082 1.084.082 1.084.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 0 0 -278.127 -278.127
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085
Transferler
0 0 0 0 0 0 5.160.162 5.160.162 5.160.162 5.160.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.462.251 -1.462.251
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 380.032 10,11,12 6.445.454 4.999.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-318.704 -134.242
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -13.000 -82.190
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -305.704 -52.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.256.975 2.998.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.985.975 3.027.957
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 271.000 -29.014
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.430.822 2.837.782
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -44.470 -69.260
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.401.695 2.767.220
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -277.833 -152.866
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 351.430 292.688
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 3.723.324 2.419.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.536.616 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.536.616 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.313.408 -524.784
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.353 -100.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-127.353 -100.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.391.644 6.904.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.293.425 1.238.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.293.425 1.238.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.892 -9.290
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.371 -9.290
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
133.691 2.813.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -92.271 -685.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.321.077 3.222.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.321.077 3.222.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.418.689 -86.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-852.385 429.236
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-934.579 418.749
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
82.194 10.487
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 411.890 -620.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.289.018 603.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.331.615 333.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.597 270.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.402.244 20.486.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -482.650 -1.286.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -43.743 -20.915
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.550.049 -7.571.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.353 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -9.351.010 -7.806.531
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.326.392 135.359
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.326.392 135.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.208.756 -12.414.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.759.744 17.405.485
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.213.086 -23.031.278
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.221.043 -380.703
Ödenen Temettüler
-600.000 -4.000.000
Ödenen Faiz
-978.724 -2.476.858
Alınan Faiz
44.353 69.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.882.954 -806.057
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.550.437 103.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.332.517 -702.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.075.433 2.777.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.916 2.075.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 742.916 2.075.550
Ticari Alacaklar
40.990.778 23.406.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.990.778 23.406.520
Diğer Alacaklar
199.311 122.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 95.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 103.790 122.715
Stoklar
7 18.832.763 18.660.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.684.407 1.592.136
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 16.573
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.188.510 856.895
ARA TOPLAM
64.638.685 46.731.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.638.685 46.731.139
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
93.040 19.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.040 19.744
Maddi Duran Varlıklar
11 30.334.854 29.977.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.775.896 1.754.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.132.845 3.868.594
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.827.381 500.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.040.798 2.233.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.204.814 38.355.549
TOPLAM VARLIKLAR
109.843.499 85.086.688
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.411.507 5.712.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.411.507 5.712.705
Banka Kredileri
4 17.411.507 5.712.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.578.144 5.573.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
707.510 630.388
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 707.510 630.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.870.634 4.942.659
Banka Kredileri
4 1.848.295 4.925.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 22.339 16.905
Ticari Borçlar
31.367.777 20.695.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 31.367.777 20.695.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.827.069 2.408.380
Diğer Borçlar
491.464 1.343.849
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 312.461 1.247.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 179.003 96.809
Türev Araçlar
25 3.536.616 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 721.270 309.380
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 48.271 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.113.108 2.113.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.607.990 1.921.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 505.118 191.521
ARA TOPLAM
62.095.226 38.155.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.095.226 38.155.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.102.622 10.125.029
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.391.169 1.374.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 1.391.169 1.374.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.711.453 8.750.992
Banka Kredileri
4 2.702.370 8.750.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.083 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.151.655 10.409.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.151.655 10.409.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.254.277 20.534.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.349.503 58.690.603
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.493.996 26.396.085
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.252.094 -4.712.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.252.094 -4.712.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.252.094 -4.712.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
380.032 302.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 380.032 302.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.028.735 3.018.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.039.552 1.565.470
Net Dönem Karı veya Zararı
5.160.162 1.084.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.493.996 26.396.085
TOPLAM KAYNAKLAR
109.843.499 85.086.688
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 140.625.861 111.414.001
Satışların Maliyeti
17 -104.309.025 -87.193.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.316.836 24.220.439
BRÜT KAR (ZARAR)
36.316.836 24.220.439
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.093.815 -10.249.957
Pazarlama Giderleri
18 -11.130.496 -10.404.758
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -4.213.851 -449.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.403.923 6.019.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.452.489 -3.633.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.830.108 5.502.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
127.353 100.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.957.461 5.602.030
Finansman Giderleri
21 -10.110.707 -5.042.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.846.754 559.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.313.408 524.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -108.587 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.421.995 524.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.160.162 1.084.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.160.162 1.084.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.160.162 1.084.082
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,52000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.539.918 -379.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.924.898 -474.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
384.980 94.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 384.980 94.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
77.667 101.856
Yabancı Para Çevrim Farkları
77.667 101.856
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
77.667 101.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.462.251 -278.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.697.911 805.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.697.911 805.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912529
BIST