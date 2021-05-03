***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.085.479 -2.085.479Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 0 0 14.593 14.593Sermaye ArttırımıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 316.958 316.958 3.028.735 2.039.552 -2.100.072 -60.520 23.710.606 23.710.606Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 0 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 380.032 380.032 3.028.735 2.039.552 5.160.162 7.199.714 29.493.996 29.493.996Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.150.162 -5.160.162 -10.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 91.270 91.270 0 0 11.701.030 11.701.030 11.792.300 11.792.300Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.701.030 11.701.030 11.701.030 11.701.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 91.270 91.270 0 0 0 0 91.270 91.270Sermaye Arttırımı16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000 16.000.000Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 294.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.502 294.502Dönem Sonu Bakiyeler16 26.000.000 15.137.609 294.502 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 471.302 471.302 3.038.735 6.589.714 11.701.030 18.290.744 56.980.798 56.980.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.959.868 -3.508.849Dönem Karı (Zararı)11.701.030 -2.100.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.216.723 3.988.246Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 1.953.411 1.090.595Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.711 -11.660Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 7.711 -11.660Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.497.899 583.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.497.899 583.037Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler402.220 518.331Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -22.050 -4.875Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 424.270 383.384Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 0 -152.866Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 0 292.688Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 254.517 1.467.488Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.536.616 910.197Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -3.536.616 910.197Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 637.581 -569.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.782.400 -5.124.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.360.233 -6.151.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.360.233 -6.151.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler116.271 -1.451İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.521 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.750 -1.451Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.574.745 1.619.294Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.057.717 -58.652Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.389.250 -1.661.649İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.389.250 -1.661.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.147.045 -69.238Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.105.774 371.385İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.021.142 168.268İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)84.632 203.117Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-66.160 743.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.795 84.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-434.513 -225.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)246.718 310.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.135.353 -3.236.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -126.112 -272.544Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -49.373 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.225.706 -1.433.756Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.041 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.041 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.310.607 -828.465Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.608.814 -521.008Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -701.793 -307.457Verilen Nakit Avans ve Borçlar-978.140 -605.291Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-978.140 -605.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.839.314 5.972.598Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.600.000 17.759.744Kredilerden Nakit Girişleri4 1.600.000 17.759.744Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.855.170 -10.699.635Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -12.855.170 -600.000 -600.000Ödenen Faiz-311.803 -259.762Alınan Faiz22.050 4.875Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)294.502 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.573.476 1.029.993Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi91.270 14.593NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.664.746 1.044.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 742.916 2.075.550DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.407.662 3.120.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.407.662 742.916Ticari Alacaklar47.351.011 40.990.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 47.351.011 40.990.778Diğer Alacaklar83.040 199.311İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 95.521İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 83.040 103.790Stoklar7 20.399.797 18.832.763Peşin Ödenmiş Giderler8 2.742.124 1.684.407Diğer Dönen Varlıklar9 2.623.023 2.188.510ARA TOPLAM82.606.657 64.638.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.606.657 64.638.685DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar93.040 93.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 93.040 93.040Maddi Duran Varlıklar11 30.727.644 30.334.854Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.582.362 1.775.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.227.744 7.132.845Peşin Ödenmiş Giderler8 2.805.521 1.827.381Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.490.169 4.040.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.926.480 45.204.814TOPLAM VARLIKLAR128.533.137 109.843.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.012.941 17.411.507İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.012.941 17.411.507Banka Kredileri4 7.012.941 17.411.507Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.607.127 2.578.144İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları613.641 707.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 613.641 707.510İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.993.486 1.870.634Banka Kredileri4 1.968.185 1.848.295Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 25.301 22.339Ticari Borçlar35.757.027 31.367.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 35.757.027 31.367.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.680.024 3.827.069Diğer Borçlar1.597.238 491.464İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,24 1.333.603 312.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 263.635 179.003Türev Araçlar25 0 3.536.616Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 655.110 721.270Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 85.850 48.271Kısa Vadeli Karşılıklar3.194.225 2.113.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.442.389 1.607.990Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 751.836 505.118ARA TOPLAM53.589.542 62.095.226TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.589.542 62.095.226UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.273.754 4.102.622İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.318.934 1.391.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.318.934 1.391.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.954.820 2.711.453Banka Kredileri4 1.954.820 2.702.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 0 9.083Uzun Vadeli Karşılıklar14.689.043 14.151.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.689.043 14.151.655TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.962.797 18.254.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.552.339 80.349.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.980.798 29.493.996Ödenmiş Sermaye16 26.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 15.137.609 15.137.609Paylara İlişkin Primler (İskontolar)294.502 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.252.094 -6.252.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.252.094 -6.252.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.252.094 -6.252.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)471.302 380.032Yabancı Para Çevrim Farkları16 471.302 380.032Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.038.735 3.028.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.589.714 2.039.552Net Dönem Karı veya Zararı11.701.030 5.160.162TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.980.798 29.493.996TOPLAM KAYNAKLAR128.533.137 109.843.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 54.420.944 31.221.252Satışların Maliyeti17 -37.030.158 -25.064.161TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.390.786 6.157.091BRÜT KAR (ZARAR)17.390.786 6.157.091Genel Yönetim Giderleri18 -3.634.560 -3.820.745Pazarlama Giderleri18 -3.267.562 -2.560.447Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -1.078.098 -835.412Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.866.278 2.025.283Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.694.092 -855.366ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.582.752 110.404Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler229.376 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.812.128 110.404Finansman Gelirleri21 1.208.017 0Finansman Giderleri21 -681.534 -2.780.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.338.611 -2.669.814Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-637.581 569.742Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -86.952 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -550.629 569.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.701.030 -2.100.072DÖNEM KARI (ZARARI)11.701.030 -2.100.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.701.030 -2.100.072Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,45000000 -0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar91.270 14.593Yabancı Para Çevrim Farkları91.270 14.593Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)91.270 14.593DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.270 14.593TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.792.300 -2.085.479Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.792.300 -2.085.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934251BIST