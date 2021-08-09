***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 0 26.396.085Transferler10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.363 33.363 -2.754.803 -2.754.803 -2.721.440 0 -2.721.440Dönem Karı (Zararı)-2.754.803 -2.754.803 -2.754.803 0 -2.754.803Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.363 33.363 33.363 0 33.363Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000 0 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 335.728 335.728 3.028.735 2.039.552 -2.754.803 -715.251 23.074.645 0 23.074.645Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 0 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 380.032 380.032 3.028.735 2.039.552 5.160.162 7.199.714 29.493.996 0 29.493.996Transferler10.000 5.150.162 -5.160.162 -10.000 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 20.406.027 20.406.027 20.128.268 20.128.268Dönem Karı (Zararı)20.406.027 20.406.027 20.406.027 0 20.406.027Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 -277.759 -277.759 0 -277.759Sermaye Arttırımı16.000.000 16.000.000 0 16.000.000Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000 0 -600.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)294.502 294.502 0 294.502Dönem Sonu Bakiyeler16 26.000.000 15.137.609 294.502 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 102.273 102.273 3.038.735 6.589.714 20.406.027 26.995.741 65.316.766 0 65.316.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.476.331 364.497Dönem Karı (Zararı)20.406.027 -2.754.803Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.963.991 6.551.728Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12 3.877.475 2.716.026Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.574 57.010Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.574 57.010Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.132.292 818.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.421.772 818.074Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler710.520 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler735.900 634.737Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -42.702 -11.517Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 778.602 640.385Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -180.729Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 186.598Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 437.744 1.688.206Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.536.616 1.569.875Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -3.536.616 1.569.875Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -234.696 -932.200Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-443.534 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-443.534 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.678.023 -3.157.321Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.201.794 1.790.341İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.201.794 1.790.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler66.521 -66.805İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.521 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.000 -66.805Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.032.353 1.799.861Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -442.624 204.103Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.190.328 -6.967.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.190.328 -6.967.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -885.052 1.495.369Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-144.179 -1.015.206İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-69.232 -1.044.706İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-74.947 29.500Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 580.250 503.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-809.120 -900.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.746.742 -1.371.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)937.622 470.936Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.691.995 639.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -363.899 -273.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 148.235 -1.623YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.871.034 -3.208.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri506.575 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 506.575 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -5.237.496 -2.905.961Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.140.113 -302.492Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.140.113 -302.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.694.199 9.782.287Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.294.502 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.294.502 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 1.600.000 31.287.865Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -19.855.170 -19.783.234Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -610.590 -472.518Ödenen Temettüler-600.000 -600.000Ödenen Faiz-565.643 -661.307Alınan Faiz42.702 11.481YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.911.098 6.938.331Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-277.759 1.130.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.633.339 8.068.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 742.916 2.075.433DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.376.255 10.144.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.376.255 742.916Ticari Alacaklar47.192.572 40.990.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 47.192.572 40.990.778Diğer Alacaklar132.790 199.311İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 95.521İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 132.790 103.790Stoklar7 31.869.690 18.832.763Peşin Ödenmiş Giderler8 2.127.031 1.684.407Diğer Dönen Varlıklar9 3.935.252 2.188.510ARA TOPLAM90.633.590 64.638.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.633.590 64.638.685DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar93.040 93.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 93.040 93.040Maddi Duran Varlıklar11 32.157.854 30.334.854Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.396.596 1.775.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 6.986.125 7.132.845Peşin Ödenmiş Giderler8 2.967.494 1.827.381Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.275.494 4.040.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.876.603 45.204.814TOPLAM VARLIKLAR138.510.193 109.843.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 17.411.507İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 17.411.507Banka Kredileri4 0 17.411.507Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.653.514 2.578.144İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları520.698 707.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 24 520.698 707.510İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.132.816 1.870.634Banka Kredileri4 2.113.954 1.848.295Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.862 22.339Ticari Borçlar42.558.105 31.367.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 42.558.105 31.367.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.942.017 3.827.069Diğer Borçlar347.285 491.464İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 243.229 312.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 104.056 179.003Türev Araçlar25 0 3.536.616Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.301.520 721.270Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 103.252 48.271Kısa Vadeli Karşılıklar4.849.197 2.113.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.695.937 1.607.990Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.153.260 505.118ARA TOPLAM54.754.890 62.095.226TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.754.890 62.095.226UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.316.956 4.102.622İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.244.056 1.391.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 24 1.244.056 1.391.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.072.900 2.711.453Banka Kredileri4 2.072.900 2.702.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 0 9.083Uzun Vadeli Karşılıklar15.121.581 14.151.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 15.121.581 14.151.655TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.438.537 18.254.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.193.427 80.349.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.316.766 29.493.996Ödenmiş Sermaye16 26.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 15.137.609 15.137.609Paylara İlişkin Primler (İskontolar)294.502 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.149.821 -5.872.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.252.094 -6.252.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.252.094 -6.252.094Yabancı Para Çevrim Farkları16 102.273 380.032Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.038.735 3.028.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.589.714 2.039.552Net Dönem Karı veya Zararı20.406.027 5.160.162TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.316.766 29.493.996TOPLAM KAYNAKLAR138.510.193 109.843.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 110.254.846 53.431.435 55.833.902 22.210.183Satışların Maliyeti17 -76.342.724 -42.234.384 -39.312.566 -17.170.223TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.912.122 11.197.051 16.521.336 5.039.960BRÜT KAR (ZARAR)33.912.122 11.197.051 16.521.336 5.039.960Genel Yönetim Giderleri18 -7.207.869 -6.212.803 -3.573.309 -2.392.058Pazarlama Giderleri18 -7.265.921 -4.713.531 -3.998.359 -2.153.084Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.547.035 -1.659.538 -1.468.937 -824.126Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 8.070.999 3.969.078 3.204.721 1.943.795Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.517.664 -1.477.395 -1.823.572 -622.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.444.632 1.102.862 8.861.880 992.458Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler229.376 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.674.008 1.102.862 8.861.880 992.458Finansman Gelirleri21 973.717 0 -234.300 0Finansman Giderleri21 -1.273.178 -4.789.865 -591.644 -2.009.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.374.547 -3.687.003 8.035.936 -1.017.189Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31.480 932.200 669.061 362.458Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -203.216 0 -116.264 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 234.696 932.200 785.325 362.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.406.027 -2.754.803 8.704.997 -654.731DÖNEM KARI (ZARARI)20.406.027 -2.754.803 8.704.997 -654.731Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.406.027 -2.754.803 8.704.997 -654.731Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,98000000 -0,28000000 0,33000000 -0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-277.759 33.363 -369.029 18.770Yabancı Para Çevrim Farkları-277.759 33.363 -369.029 18.770Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-277.759 33.363 -369.029 18.770DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-277.759 33.363 -369.029 18.770TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.128.268 -2.721.440 8.335.968 -635.961Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.128.268 -2.721.440 8.335.968 -635.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956523BIST