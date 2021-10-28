***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 302.365 3.018.735 1.565.470 7.571.163 29.590.130 0Transferler10.000 1.074.082 -1.084.082 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)83.791 174.214 258.005 0Dönem Karı (Zararı)174.214 174.214 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)83.791Sermaye Arttırımı-600.000 0 -600.000 0Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 386.156 3.028.735 2.039.552 174.214 26.054.090 0 26.054.090Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -6.252.094 380.032 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 0 29.493.996Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.000 5.150.162 -5.160.162 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 27.266.710 26.988.951 0 26.988.951Dönem Karı (Zararı)27.266.710 27.266.710 0 27.266.710Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 -277.759 0 -277.759Sermaye Arttırımı16.000.000 16.000.000 0 16.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-600.000 -600.000 -600.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)294.502 294.502 0 294.502Dönem Sonu Bakiyeler16 26.000.000 15.137.609 294.502 -6.252.094 102.273 3.038.735 6.589.714 27.266.710 72.177.449 0 72.177.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.792.590 4.118.440Dönem Karı (Zararı)27.266.710 174.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.419.154 12.840.790Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 5.869.644 4.583.336Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-734.150 -79.266Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-789.909 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 55.759 -79.266Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.127.034 1.706.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.416.514 1.706.964Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler710.520 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.116.865 1.050.737Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -65.233 -24.987Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.182.098 1.041.555Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 0 -38.524Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 0 72.693Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 857.331 3.404.036Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.536.616 3.651.786Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -3.536.616 3.651.786Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 503.998 -1.476.803Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-784.952 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-784.952 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.851.474 -8.385.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.447.465 -13.542.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.447.465 -13.542.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler153.261 -96.579İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.521 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)57.740 -96.579Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.875.900 2.751.899Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -978.948 35.454Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.742.764 306.268İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.742.764 306.268Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -1.086.721 2.291.729Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler343.176 -967.362İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-63.106 -1.076.747İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)406.282 109.385Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 358.701 533.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler939.658 301.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 -1.316.238 -555.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 2.255.896 857.104Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.834.390 4.629.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -668.626 -507.231Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -373.174 -3.749YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.223.109 -4.474.034Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri847.993 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri847.993 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.735.990 -4.307.189Verilen Nakit Avans ve Borçlar-335.112 -166.845Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-335.112 -166.845FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI522.702 -42.702Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.294.502 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.294.502 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.955.182 32.741.082Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.413.315 -30.554.770Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -902.391 -937.153Ödenen Temettüler-600.000 -600.000Ödenen Faiz-876.509 -716.965Alınan Faiz65.233 25.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.092.183 -398.296Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-277.759 1.718.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.814.424 1.320.024DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 742.916 2.075.433DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.557.340 3.395.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.557.340 742.916Ticari Alacaklar57.228.152 40.990.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 57.228.152 40.990.778Diğer Alacaklar109.610 199.311İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 95.521İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 109.610 103.790Stoklar7 31.652.904 18.832.763Peşin Ödenmiş Giderler8 2.663.355 1.684.407Diğer Dönen Varlıklar9 3.504.748 2.188.510ARA TOPLAM97.716.109 64.638.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.716.109 64.638.685DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar29.480 93.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 29.480 93.040Maddi Duran Varlıklar11 34.377.024 30.334.854Kullanım Hakkı Varlıkları10 8.472.824 1.775.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.460.262 7.132.845Peşin Ödenmiş Giderler8 2.162.493 1.827.381Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.920.238 4.040.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.422.321 45.204.814TOPLAM VARLIKLAR154.138.430 109.843.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.188.100 17.411.507İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.188.100 17.411.507Banka Kredileri4 6.188.100 17.411.507Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.354.939 2.578.144İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları472.774 707.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 472.774 707.510İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.882.165 1.870.634Banka Kredileri4 2.073.725 1.848.295Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.808.440 22.339Ticari Borçlar37.110.541 31.367.777İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 37.110.541 31.367.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.740.348 3.827.069Diğer Borçlar834.640 491.464İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 249.355 312.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 585.285 179.003Türev Araçlar25 0 3.536.616Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.079.971 721.270İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.079.971 721.270Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 58.535 48.271Kısa Vadeli Karşılıklar6.473.962 2.113.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.002.428 1.607.990Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.471.534 505.118ARA TOPLAM58.841.036 62.095.226TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.841.036 62.095.226UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.614.840 4.102.622İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.161.941 1.391.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 1.161.941 1.391.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.452.899 2.711.453Banka Kredileri4 1.031.350 2.702.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.421.549 9.083Uzun Vadeli Karşılıklar15.505.105 14.151.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 15.505.105 14.151.655TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.119.945 18.254.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.960.981 80.349.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.177.449 29.493.996Ödenmiş Sermaye16 26.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 15.137.609 15.137.609Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 294.502 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.252.094 -6.252.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.252.094 -6.252.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.252.094 -6.252.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)102.273 380.032Yabancı Para Çevrim Farkları16 102.273 380.032Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.038.735 3.028.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.589.714 2.039.552Net Dönem Karı veya Zararı27.266.710 5.160.162TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.177.449 29.493.996TOPLAM KAYNAKLAR154.138.430 109.843.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 175.137.549 93.830.278 64.882.703 40.398.843Satışların Maliyeti17 -122.043.863 -71.885.572 -45.701.139 -29.651.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.093.686 21.944.706 19.181.564 10.747.655BRÜT KAR (ZARAR)53.093.686 21.944.706 19.181.564 10.747.655Genel Yönetim Giderleri18 -11.231.305 -9.118.319 -4.023.436 -2.905.516Pazarlama Giderleri18 -12.521.914 -7.479.630 -5.255.993 -2.766.099Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.433.824 -2.780.843 -886.789 -1.121.305Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 9.633.838 8.215.993 1.562.839 4.246.915Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -7.175.173 -2.350.679 -2.657.509 -873.284ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.365.308 8.431.228 7.920.676 7.328.366Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler326.729 0 97.353 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.692.037 8.431.228 8.018.029 7.328.366Finansman Gelirleri21 973.485 0 -232 0Finansman Giderleri21 -2.015.374 -9.733.817 -742.196 -4.943.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.650.148 -1.302.589 7.275.601 2.384.414Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-383.438 1.476.803 -414.918 544.603Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -262.878 0 -59.662 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -120.560 1.476.803 -355.256 544.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.266.710 174.214 6.860.683 2.929.017DÖNEM KARI (ZARARI)27.266.710 174.214 6.860.683 2.929.017Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.266.710 174.214 6.860.683 2.929.017Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,21000000 0,02000000 0,26000000 0,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-277.759 83.791 0 50.428Yabancı Para Çevrim Farkları-277.759 83.791 0 50.428Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-277.759 83.791 0 50.428DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-277.759 83.791 0 50.428TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.988.951 258.005 6.860.683 2.979.445Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.988.951 258.005 6.860.683 2.979.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973249BIST