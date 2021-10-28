***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2021 21:43
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 302.365 3.018.735 1.565.470 7.571.163 29.590.130 0
Transferler
10.000 1.074.082 -1.084.082 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.791 174.214 258.005 0
Dönem Karı (Zararı)
174.214 174.214 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.791
Sermaye Arttırımı
-600.000 0 -600.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 386.156 3.028.735 2.039.552 174.214 26.054.090 0 26.054.090
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -6.252.094 380.032 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 0 29.493.996
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.000 5.150.162 -5.160.162 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 27.266.710 26.988.951 0 26.988.951
Dönem Karı (Zararı)
27.266.710 27.266.710 0 27.266.710
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 -277.759 0 -277.759
Sermaye Arttırımı
16.000.000 16.000.000 0 16.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
294.502 294.502 0 294.502
Dönem Sonu Bakiyeler
16 26.000.000 15.137.609 294.502 -6.252.094 102.273 3.038.735 6.589.714 27.266.710 72.177.449 0 72.177.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.792.590 4.118.440
Dönem Karı (Zararı)
27.266.710 174.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.419.154 12.840.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 5.869.644 4.583.336
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-734.150 -79.266
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-789.909 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 55.759 -79.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.127.034 1.706.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.416.514 1.706.964
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
710.520 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.116.865 1.050.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -65.233 -24.987
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.182.098 1.041.555
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 0 -38.524
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 0 72.693
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 857.331 3.404.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.536.616 3.651.786
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.536.616 3.651.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 503.998 -1.476.803
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-784.952 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-784.952 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.851.474 -8.385.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.447.465 -13.542.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.447.465 -13.542.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
153.261 -96.579
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.740 -96.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.875.900 2.751.899
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -978.948 35.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.742.764 306.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.742.764 306.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.086.721 2.291.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.176 -967.362
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.106 -1.076.747
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
406.282 109.385
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 358.701 533.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
939.658 301.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -1.316.238 -555.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 2.255.896 857.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.834.390 4.629.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -668.626 -507.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -373.174 -3.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.223.109 -4.474.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847.993 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847.993 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.735.990 -4.307.189
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-335.112 -166.845
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-335.112 -166.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
522.702 -42.702
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.294.502 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.294.502 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.955.182 32.741.082
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.413.315 -30.554.770
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -902.391 -937.153
Ödenen Temettüler
-600.000 -600.000
Ödenen Faiz
-876.509 -716.965
Alınan Faiz
65.233 25.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.092.183 -398.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-277.759 1.718.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.814.424 1.320.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.916 2.075.433
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.557.340 3.395.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.557.340 742.916
Ticari Alacaklar
57.228.152 40.990.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 57.228.152 40.990.778
Diğer Alacaklar
109.610 199.311
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 95.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 109.610 103.790
Stoklar
7 31.652.904 18.832.763
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.663.355 1.684.407
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.504.748 2.188.510
ARA TOPLAM
97.716.109 64.638.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.716.109 64.638.685
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
29.480 93.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 29.480 93.040
Maddi Duran Varlıklar
11 34.377.024 30.334.854
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 8.472.824 1.775.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.460.262 7.132.845
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.162.493 1.827.381
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.920.238 4.040.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.422.321 45.204.814
TOPLAM VARLIKLAR
154.138.430 109.843.499
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.188.100 17.411.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.188.100 17.411.507
Banka Kredileri
4 6.188.100 17.411.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.354.939 2.578.144
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
472.774 707.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 472.774 707.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.882.165 1.870.634
Banka Kredileri
4 2.073.725 1.848.295
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.808.440 22.339
Ticari Borçlar
37.110.541 31.367.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 37.110.541 31.367.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.740.348 3.827.069
Diğer Borçlar
834.640 491.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 249.355 312.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 585.285 179.003
Türev Araçlar
25 0 3.536.616
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.079.971 721.270
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.079.971 721.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 58.535 48.271
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.473.962 2.113.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.002.428 1.607.990
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.471.534 505.118
ARA TOPLAM
58.841.036 62.095.226
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.841.036 62.095.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.614.840 4.102.622
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.161.941 1.391.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 1.161.941 1.391.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.452.899 2.711.453
Banka Kredileri
4 1.031.350 2.702.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.421.549 9.083
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.505.105 14.151.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.505.105 14.151.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.119.945 18.254.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.960.981 80.349.503
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.177.449 29.493.996
Ödenmiş Sermaye
16 26.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 294.502 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.252.094 -6.252.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.252.094 -6.252.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.252.094 -6.252.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.273 380.032
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 102.273 380.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.038.735 3.028.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.589.714 2.039.552
Net Dönem Karı veya Zararı
27.266.710 5.160.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.177.449 29.493.996
TOPLAM KAYNAKLAR
154.138.430 109.843.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 175.137.549 93.830.278 64.882.703 40.398.843
Satışların Maliyeti
17 -122.043.863 -71.885.572 -45.701.139 -29.651.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.093.686 21.944.706 19.181.564 10.747.655
BRÜT KAR (ZARAR)
53.093.686 21.944.706 19.181.564 10.747.655
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.231.305 -9.118.319 -4.023.436 -2.905.516
Pazarlama Giderleri
18 -12.521.914 -7.479.630 -5.255.993 -2.766.099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.433.824 -2.780.843 -886.789 -1.121.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.633.838 8.215.993 1.562.839 4.246.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.175.173 -2.350.679 -2.657.509 -873.284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.365.308 8.431.228 7.920.676 7.328.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
326.729 0 97.353 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.692.037 8.431.228 8.018.029 7.328.366
Finansman Gelirleri
21 973.485 0 -232 0
Finansman Giderleri
21 -2.015.374 -9.733.817 -742.196 -4.943.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.650.148 -1.302.589 7.275.601 2.384.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-383.438 1.476.803 -414.918 544.603
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -262.878 0 -59.662 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -120.560 1.476.803 -355.256 544.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.266.710 174.214 6.860.683 2.929.017
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.266.710 174.214 6.860.683 2.929.017
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.266.710 174.214 6.860.683 2.929.017
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,21000000 0,02000000 0,26000000 0,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-277.759 83.791 0 50.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
-277.759 83.791 0 50.428
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-277.759 83.791 0 50.428
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-277.759 83.791 0 50.428
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.988.951 258.005 6.860.683 2.979.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.988.951 258.005 6.860.683 2.979.445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973249
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