***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 10.000.000 15.137.609 380.032 -6.252.094 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 29.493.996Transferler10.000 5.150.162 -5.160.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.270 11.701.030 11.792.300 11.792.300Dönem Karı (Zararı)11.701.030 11.701.030 11.701.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)91.270 91.270 91.270Sermaye Arttırımı16.000.000 16.000.000 16.000.000Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)294.502 294.502 294.502Dönem Sonu Bakiyeler17 26.000.000 15.137.609 294.502 471.302 -6.252.094 3.038.735 6.589.714 11.701.030 56.980.798 56.980.798Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 26.000.000 15.137.609 294.502 102.273 -12.114.016 5.968.266 3.660.183 27.348.754 66.397.573 10.378.781 76.776.354Transferler14.081.100 13.267.654 -27.348.754Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-220.337 6.814.924 6.594.587 780.949 7.375.536Dönem Karı (Zararı)6.814.924 6.814.924 780.949 7.595.873Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-220.337 -220.337 -220.337Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler15.328.647 15.328.647Dönem Sonu Bakiyeler17 26.000.000 15.137.609 294.504 -118.064 -12.114.016 20.049.366 16.927.837 6.814.924 72.992.160 26.488.377 99.480.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.077.819 7.959.868Dönem Karı (Zararı)6.814.924 11.701.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.691.713 1.216.723Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 4.088.555 1.953.411Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.108.309 7.711Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.108.309 7.711Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.625.601 1.497.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.625.601 1.497.899Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.928.557 402.220Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -160.441 -22.050Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 6.088.998 424.270Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 3.122.340 254.517Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.536.616Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 0 -3.536.616Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -2.497.042 637.581Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.684.607 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.684.607 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.220.013 -4.782.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.756.231 -6.360.233İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -29.756.231 -6.360.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.094.934 116.271İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)25 -944 95.521İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.095.878 20.750Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.358.988 -1.574.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -27.554.297 -1.057.717Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.803.714 4.389.250İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 25.803.714 4.389.250Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -298.246 -1.147.045Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.648.839 1.105.774İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25 -2.685.687 1.021.142İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -26.963.152 84.632Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 15.299.479 -66.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.198.461 -187.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.485.542 -434.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.287.081 246.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.713.376 8.135.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -238.390 -126.112Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 1.873.947 -49.373YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.901.920 -3.225.706Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.381.633 63.041Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -7.416.307 -2.310.607Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.726.882 -1.608.814Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.689.425 -701.793Verilen Nakit Avans ve Borçlar132.754 -978.140Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar132.754 -978.140FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.633.498 3.839.314Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 61.253.565 1.600.000Kredilerden Nakit Girişleri61.253.565 1.600.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -9.315.259 -12.855.170Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.315.259 -12.855.170Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 1.163.627 -310.265Ödenen Temettüler0 -600.000Ödenen Faiz-5.628.876 -311.803Alınan Faiz160.441 22.050Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 294.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.346.241 8.573.476Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-220.337 91.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.566.578 8.664.746DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.905.212 742.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.338.634 9.407.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.338.634 19.905.212Ticari Alacaklar123.425.621 93.669.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 123.425.621 93.669.390Diğer Alacaklar1.076.915 2.171.849İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 102.096 101.152İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 974.819 2.070.697Stoklar8 111.780.620 80.529.941Peşin Ödenmiş Giderler9 32.237.889 4.683.592Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar53.793Diğer Dönen Varlıklar10 11.972.554 5.348.500ARA TOPLAM298.832.233 206.362.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR298.832.233 206.362.277DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar34.320 34.320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 34.320 34.320Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar29.396 29.396Maddi Duran Varlıklar12 97.302.266 98.218.516Kullanım Hakkı Varlıkları11 18.027.466 19.168.614Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.689.302 28.001.179Şerefiye3 2.890.023 2.890.023Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 28.799.279 25.111.156Peşin Ödenmiş Giderler9 1.782.484 1.915.238Ertelenmiş Vergi Varlığı23 11.806.821 9.309.779TOPLAM DURAN VARLIKLAR160.672.055 156.677.042TOPLAM VARLIKLAR459.504.288 363.039.319KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar86.886.801 24.049.606İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar86.886.801 24.049.606Banka Kredileri5 85.910.650 22.976.567Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,25 976.151 1.073.039Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.492.985 21.092.735İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.492.985 21.092.735Banka Kredileri5 15.426.172 17.765.672Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.066.813 3.327.063Ticari Borçlar114.941.618 89.137.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 114.941.618 89.137.904Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 7.001.624 7.299.870Diğer Borçlar896.869 30.545.708İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 0 2.685.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 896.869 27.860.021Türev Araçlar26 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 18.930.067 2.830.588Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 1.820.154 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.776.392 4.658.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.855.352 2.512.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 921.040 2.146.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.422.590 1.484.651ARA TOPLAM258.169.100 181.100.018TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.169.100 181.100.018UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar57.578.384 62.131.434İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5,25 1.835.477 2.019.948İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.742.907 60.111.486Banka Kredileri5 40.622.584 46.156.521Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 15.120.323 13.954.965Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 800.000Uzun Vadeli Karşılıklar30.297.515 28.252.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 30.297.515 28.252.761Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 13.978.752 13.978.752TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.854.651 105.162.947TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER360.023.751 286.262.965ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.992.160 66.397.573Ödenmiş Sermaye17 26.000.000 26.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 15.137.609 15.137.609Paylara İlişkin Primler (İskontolar)294.504 294.504Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.114.016 -12.114.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.114.016 -12.114.016Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -12.114.016 -12.114.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-118.064 102.273Yabancı Para Çevrim Farkları17 -118.064 102.273Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 20.049.366 5.968.266Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.927.837 3.660.183Net Dönem Karı veya Zararı6.814.924 27.348.754Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.488.377 10.378.781TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.480.537 76.776.354TOPLAM KAYNAKLAR459.504.288 363.039.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 157.728.625 54.420.944Satışların Maliyeti18 -123.679.519 -37.030.158TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.049.106 17.390.786BRÜT KAR (ZARAR)34.049.106 17.390.786Genel Yönetim Giderleri19 -11.667.505 -3.634.560Pazarlama Giderleri19 -6.296.177 -3.267.562Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -966.057 -1.078.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 9.070.306 4.866.278Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.518.473 -2.694.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.671.200 11.582.752Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.376.985 229.376FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.048.185 11.812.128Finansman Gelirleri0 1.208.017Finansman Giderleri22 -11.772.764 -681.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.275.421 12.338.611Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri320.452 -637.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -2.176.591 -86.952Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.497.043 -550.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.595.873 11.701.030DÖNEM KARI (ZARARI)7.595.873 11.701.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar780.949 0Ana Ortaklık Payları6.814.924 11.701.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-220.337 91.270Yabancı Para Çevrim Farkları-220.337 91.270Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-220.337 91.270DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-220.337 91.270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.375.536 11.792.300Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar780.949 0Ana Ortaklık Payları6.594.587 11.792.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025807BIST