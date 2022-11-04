***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 10.000.000 15.137.609 380.032 -6.252.094 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 0 29.493.996Transferler10.000 5.150.162 -5.160.162 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 27.266.710 26.988.951 26.988.951Dönem Karı (Zararı)27.266.710 27.266.710 27.266.710Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 -277.759 -277.759Sermaye Arttırımı16.000.000 16.000.000 16.000.000Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)294.502 294.502 294.502Dönem Sonu Bakiyeler17 26.000.000 15.137.609 294.502 102.273 -6.252.094 3.038.735 6.589.714 27.266.710 72.177.449 72.177.449Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 15.137.609 294.504 102.273 -12.114.016 2.267.711 7.360.738 27.348.754 66.397.573 10.378.781 76.776.354Transferler1.413.313 25.935.441 -27.348.754 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.784.125 4.784.125 -780.321 4.003.804Dönem Karı (Zararı)4.784.125 4.784.125 -780.321 4.003.804Sermaye Avansı10.000.000 10.000.000 10.000.000Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler15.328.647 15.328.647Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 15.137.609 10.000.000 294.504 102.273 -12.114.016 3.681.024 32.696.179 4.784.125 80.581.697 24.927.107 105.508.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI