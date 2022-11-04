***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:45
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 380.032 -6.252.094 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 0 29.493.996
Transferler
10.000 5.150.162 -5.160.162 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 27.266.710 26.988.951 26.988.951
Dönem Karı (Zararı)
27.266.710 27.266.710 27.266.710
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 -277.759 -277.759
Sermaye Arttırımı
16.000.000 16.000.000 16.000.000
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
294.502 294.502 294.502
Dönem Sonu Bakiyeler
17 26.000.000 15.137.609 294.502 102.273 -6.252.094 3.038.735 6.589.714 27.266.710 72.177.449 72.177.449
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 15.137.609 294.504 102.273 -12.114.016 2.267.711 7.360.738 27.348.754 66.397.573 10.378.781 76.776.354
Transferler
1.413.313 25.935.441 -27.348.754 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.784.125 4.784.125 -780.321 4.003.804
Dönem Karı (Zararı)
4.784.125 4.784.125 -780.321 4.003.804
Sermaye Avansı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
15.328.647 15.328.647
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 15.137.609 10.000.000 294.504 102.273 -12.114.016 3.681.024 32.696.179 4.784.125 80.581.697 24.927.107 105.508.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI