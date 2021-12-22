***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.12.2021 08:12
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2021
Genel Kurul Tarihi 21.12.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 21.12.2021 Olaganustu GK_Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 21.12.2021 Olaganustu GK_Toplantı Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985337
BIST