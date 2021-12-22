***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.11.2021Genel Kurul Tarihi 21.12.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 21.12.2021 Olaganustu GK_Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 21.12.2021 Olaganustu GK_Toplantı Tutanagi.pdf - TutanakEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985337BIST