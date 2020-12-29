***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
29.12.2020 19:42
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuya açıkladığımız üzere çıkarılmış sermayemiz, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 Türk Lirası'ndan 26.000.000 Türk Lirası'na artırılmakta olup, sermaye artırımında ihraç edilecek 16.000.000 Türk Lirası nominal değerli payların halka arzına ilişkin "taslak" izahname ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895517
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0383
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
18:05447,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 447,40
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3914
|7,3999
|% -0,51
|
|Euro
|9,0482
|9,0591
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,9644
|10,0144
|% -0,01
|
|Frank
|8,3387
|8,3889
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9650
|1,9749
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,12
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI