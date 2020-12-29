***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuya açıkladığımız üzere çıkarılmış sermayemiz, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 Türk Lirası'ndan 26.000.000 Türk Lirası'na artırılmakta olup, sermaye artırımında ihraç edilecek 16.000.000 Türk Lirası nominal değerli payların halka arzına ilişkin "taslak" izahname ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895517BIST