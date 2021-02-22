***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
22.02.2021 14:01
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname ektedir (1. Kısım).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911354
BIST
14:501.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:507,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:508,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:50404,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,87
|Açılış
|: 404,89
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:48
|BANVT
|59,40
|6.757.864
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.510.573
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.040.597
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|48.272.748
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,65
|1.362.953.964
|% 2,85
|
|KOZAL
|141,70
|1.119.442.356
|% -2,21
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|TSKB
|1,79
|357.014.198
|% 2,87
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,46
|357.465.653
|% 0,82
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|ODAS
|4,10
|486.593.929
|% 2,50
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0087
|7,0104
|% 0,42
|
|Euro
|8,5092
|8,5144
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,8051
|9,8543
|% 0,58
|
|Frank
|7,7730
|7,8198
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8623
|1,8716
|% 0,35
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,74
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.679
|2.747
|35,13
|
|Yarım
|1.295
|1.329
|17,00
|
|Çeyrek
|649
|664
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,50
|
Seans Raporu
14:48
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15:04
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 91 kaybederek (% -0.29 ) 1, 353
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15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, TACTR, DERIM, ASUZU, OSMEN, BRISA, DARDL, VAKKO, MERIT, VAKFN
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15:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, DIRIT, BALAT, RODRG