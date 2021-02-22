***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
22.02.2021 14:04
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ektedir (3. Kısım).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911356
BIST
14:311.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:317,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:318,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:31404,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,30
|Açılış
|: 404,31
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:31
|DERIM
|12,76
|29.479.018
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.001.970
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|47.734.387
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|KRTEK
|13,70
|120.812.675
|% -9,81
|
|SASA
|40,70
|2.051.640.796
|% -9,19
|
|THYAO
|12,69
|1.320.153.030
|% 3,17
|
|KOZAL
|142,90
|991.520.640
|% -1,38
|
|VAKBN
|4,74
|822.977.181
|% -1,25
|
|KARSN
|5,45
|753.315.376
|% 4,61
|
|TSKB
|1,81
|337.099.664
|% 4,02
|
|VAKBN
|4,74
|822.977.181
|% -1,25
|
|KARSN
|5,45
|753.315.376
|% 4,61
|
|EKGYO
|2,46
|341.401.108
|% 0,82
|
|ODAS
|4,10
|475.945.941
|% 2,50
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0030
|7,0055
|% 0,35
|
|Euro
|8,5049
|8,5091
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,7876
|9,8367
|% 0,40
|
|Frank
|7,7556
|7,8023
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8593
|1,8687
|% 0,20
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|15,75
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.675
|2.743
|31,21
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|15,10
|
|Çeyrek
|649
|663
|7,55
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,52
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,65
|62,65
|0,51
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:45EUYO
Yüzde 8.00 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 020 adet işlem
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14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 25 artarak (% 0.14 ) 1, 625
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14:44XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 20, 649.00 milyon TL de
-
14:44GSRAY
Yüzde 9.12 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 043, 290 adet işlem
-
14:43LKMNH
Yüzde 5.75 oranında artışla 19.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 951, 979 adet işlem