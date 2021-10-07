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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.10.2021 18:38



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Yükseltilmesi ve Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 07 Ekim 2021 tarihli (bugün) toplantısında
- Şirket'imizin mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına ve süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine
karar verilmiş olup konuya ilişkin SPK başvurusu 08 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DITAS_Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968164


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