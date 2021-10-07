***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Yükseltilmesi ve Süresinin UzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 07 Ekim 2021 tarihli (bugün) toplantısında- Şirket'imizin mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına ve süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesinekarar verilmiş olup konuya ilişkin SPK başvurusu 08 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 DITAS_Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968164BIST