***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ile Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili ile İlgili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.10.2021Ek AçıklamalarEsas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi Esas Sözleşme'nin tadil edilen "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 18.10.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971622BIST