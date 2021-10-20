***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2021 23:53
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ile Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili ile İlgili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2021
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi Esas Sözleşme'nin tadil edilen "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 18.10.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971622
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2268
En Düşük
9,2030
18:0510,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0109
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,7611
En Düşük
10,7378
18:05527,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,75
|Açılış
|: 527,88
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
526,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2192
|9,2208
|% 0,10
|
|Euro
|10,7348
|10,7553
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,7007
|12,7644
|% -0,58
|
|Frank
|9,9852
|10,0453
|% -0,40
|
|Riyal
|2,4493
|2,4616
|% -0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,95
|
|Altın Gr.
|527
|528
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,12
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
-
17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
-
17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
-
17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem