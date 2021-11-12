***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.11.2021 18:25
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu("SPK") tarafından 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2021
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme'nin tadil edilen "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması, bu defa Ticaret Bakanlığı'nın 5.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, 12.11.2021(bugün) tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-Bakanlık Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977489
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|BASGZ
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|9,56
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|ADESE
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|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
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|YKBNK
|3,09
|642.868.972
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|11,4044
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|Sterlin
|13,3189
|13,3857
|% 0,92
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|Frank
|10,7687
|10,8336
|% 0,61
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|Riyal
|2,6479
|2,6612
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|596
|596
|2,54
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|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
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|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
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|Yarım
|1.888
|1.937
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|Çeyrek
|947
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|Gümüş.Ons
|25,28
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|Gümüş Gr.
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|B. Petrol
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