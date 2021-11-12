***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu("SPK") tarafından 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.10.2021Ek AçıklamalarEsas Sözleşme'nin tadil edilen "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması, bu defa Ticaret Bakanlığı'nın 5.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, 12.11.2021(bugün) tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-Bakanlık Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977489BIST