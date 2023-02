***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









i ("www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( "www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Çevre Politikası bölümünde yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları 5. Uygulama Esasları bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile henüz tamamen aynı içerikte değildir.)2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun "Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları" bölümünde yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri" bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2022 yılında 4 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştirYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuŞirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 13'ncü maddesi gereği bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmuştur./ sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 13 bölümünde yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 12'nci maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Madde 12 bölümünden ulaşılabilmektedir.)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Uğur Tevfik Doğan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Bülent Savaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Tevfik Doğan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bülent Savaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Volkan Çiçek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Uğur Tevfik Doğan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bülent Savaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Toksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116559BIST