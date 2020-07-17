***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.07.2020 08:52
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir "özel durum" bulunmamaktadır.
Bu açıklama ("SPK")'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 16.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3057 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860164
BIST
10:07118.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 2,26
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.898
En Düşük
118.361
10:076,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8605
En Düşük
6,8498
10:077,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8180
En Düşük
7,7990
10:07396,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 396,72
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,10
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|11.795.902
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.518.904
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|474.660
|% 9,99
|
|GEREL
|7,40
|46.149.707
|% 9,96
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,01
|1.571.518
|% -5,21
|
|DURDO
|17,30
|199.059
|% -4,74
|
|SASA
|13,14
|95.621.996
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,27
|77.237.594
|% -0,44
|
|TRGYO
|4,85
|77.232.870
|% 7,30
|
|ASELS
|32,94
|65.432.912
|% -0,37
|
|THYAO
|11,97
|54.027.049
|% 0,17
|
|TSKB
|1,26
|43.951.270
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,27
|77.237.594
|% -0,44
|
|ODAS
|2,91
|50.033.629
|% 1,04
|
|TRGYO
|4,85
|77.232.870
|% 7,30
|
|SKBNK
|1,67
|26.510.845
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5838
|8,6269
|% -0,00
|
|Frank
|7,2298
|7,2733
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|1,83
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.603
|4,10
|
|Tam
|2.658
|2.671
|4,30
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,10
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,07
|