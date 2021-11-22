***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde Borsa İstanbul A.Ş.'de Şirket'imiz hisse işlemlerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gözlemlenmektedir. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını verirken, Şirket'imiz tarafından KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamaları'nı takip etmelerini ve sosyal medya mecraları dahil doğruluğu Şirket'imiz tarafından teyit edilmeyen haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle hatırlatmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978869BIST