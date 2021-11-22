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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

22.11.2021 08:04
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son günlerde Borsa İstanbul  A.Ş.'de Şirket'imiz hisse işlemlerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri  gözlemlenmektedir. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")  vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum  Açıklamaları haricinde, mevcut durum  itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel  Durumlar Tebliği"  gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını  verirken, Şirket'imiz tarafından KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamaları'nı takip etmelerini ve sosyal medya mecraları  dahil doğruluğu Şirket'imiz tarafından  teyit edilmeyen haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle hatırlatmak  isteriz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978869


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.828.950 % 10,00  
DURDO 15,84 40.675.158 % 10,00  
SANFM 29,06 27.572.030 % 9,99  
DOBUR 180,90 62.241.720 % 9,97  
TETMT 209,50 9.491.294 % 9,97  
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Frank 11,9506 12,0226 % -0,98  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 1,06  
Altın Gr. 664 664 -4,16  
Cumhuriyet 4.386 4.452 -1,00  
Tam 4.363 4.472 -12,37  
Yarım 2.109 2.163 -5,98  
Çeyrek 1.058 1.082 -2,99  
Gümüş.Ons 24,72 24,74 0,15  
Gümüş Gr. 8,88 8,89 -0,01  
B. Petrol 78,73 78,73 -0,16  
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