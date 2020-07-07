***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 7 Temmuz 2020 tarihli (bugün) toplantısındaAmerika ve çevre ülkelerde uygulanmaya başlanan doğrudan satış modelinin daha başarılı olması nedeniyle Amerika'da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklığımız Ditaş America LLC şirketinin tasfiye sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856199BIST