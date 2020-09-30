***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'de Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmakta olan Süleyman Gökalp, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 30 Eylül 2020 (bugün) tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Süleyman Gökalp'ten boşalan Mali İşler Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği'ne Kubilay Ergün atanmıştır.Süleyman Gökalp'e Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877569BIST