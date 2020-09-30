***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 19:20
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz'de Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmakta olan Süleyman Gökalp, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 30 Eylül 2020 (bugün) tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Süleyman Gökalp'ten boşalan Mali İşler Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği'ne Kubilay Ergün atanmıştır.
Süleyman Gökalp'e Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877569
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|GARAN
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|
|KRDMD
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