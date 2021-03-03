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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2021 21:29



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sayın Salih ERTÖR, Sayın Uğur Tevfik DOĞAN ve Sayın Ahmet Fatih TAMAY'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuz'un 21.05.2020 tarihli Kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 29.03.2021 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914975


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