***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 19:30
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 7 Mayıs 2021 tarihli (bugün) toplantısında
Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Kıtası'ndaki çevre ülkelerde, doğrudan satış modelinin hedeflerimize ulaşmada daha verimli ve etkin bir iş modeli olduğu değerlendirilmiş olmakla 7 Temmuz 2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye sürecini başlattığımız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş America LLC'nin, Kurul'umuza sunulan tasfiye evrakının incelenmesi neticesinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığı görülerek, tasfiye edilmesinin ve sona erdirilmesinin onaylanmasına,
Ditaş America LLC'nin sona ermesi ve bu işlemin Şirket'imizin operasyonları ve finansal tabloları üzerinde herhangi olumsuz bir etkisinin bulunmadığı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde özel durum açıklaması yapılmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935433
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0504
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|Açılış
|: 485,40
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2419
|8,2442
|% -0,31
|
|Euro
|10,0255
|10,0324
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,5049
|11,5626
|% 0,46
|
|Frank
|9,1137
|9,1686
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1919
|2,2029
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|15,09
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,19
|