***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 7 Mayıs 2021 tarihli (bugün) toplantısındaAmerika Birleşik Devletleri ve Amerika Kıtası'ndaki çevre ülkelerde, doğrudan satış modelinin hedeflerimize ulaşmada daha verimli ve etkin bir iş modeli olduğu değerlendirilmiş olmakla 7 Temmuz 2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye sürecini başlattığımız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş America LLC'nin, Kurul'umuza sunulan tasfiye evrakının incelenmesi neticesinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığı görülerek, tasfiye edilmesinin ve sona erdirilmesinin onaylanmasına,Ditaş America LLC'nin sona ermesi ve bu işlemin Şirket'imizin operasyonları ve finansal tabloları üzerinde herhangi olumsuz bir etkisinin bulunmadığı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde özel durum açıklaması yapılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935433BIST