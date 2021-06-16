***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 16 Haziran 2021 tarihli (bugün) toplantısında21 Mayıs 2020 tarih ve 2020/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye sürecini başlattığımız Rusya'daki doğrudan bağlı ortaklığımız D-Stroy Ltd.'nin, Kurul'umuza sunulan tasfiye evrağının incelenmesi neticesinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığı görülerek, tasfiye edilmesinin ve sona erdirilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.D-Stroy Ltd.'nin tasfiye edilmesinin finansal tablolar üzerinde herhangi önemli etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942731BIST