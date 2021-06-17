***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 15:02
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Haziran 2021 tarihli "Bağlı ortaklığın kapatılması" başlıklı özel durum açıklamamıza istinaden, Şirket'imiz daha önce konsolide olarak açıkladığı finansal raporlarını, 30 Haziran 2021 (dahil) tarihinden itibaren solo olarak açıklayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942824
BIST
14:561.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:568,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:5610,3374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:56496,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,46
|Açılış
|: 496,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
496,10
BIST En Aktif Hisseler14:56
|RODRG
|18,70
|2.852.552
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.689.860
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.462.972
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|19.122.415
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,11
|178.310.335
|% -9,05
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,64
|50.492.404
|% -7,27
|
|THYAO
|14,67
|1.257.287.639
|% 2,44
|
|GARAN
|8,28
|770.616.352
|% -0,96
|
|BJKAS
|7,04
|483.051.257
|% 3,83
|
|EKGYO
|2,20
|458.862.415
|% -0,90
|
|BOBET
|5,61
|424.493.436
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,20
|458.862.415
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,20
|259.851.393
|% -1,35
|
|GARAN
|8,28
|770.616.352
|% -0,96
|
|THYAO
|14,67
|1.257.287.639
|% 2,44
|
|YESIL
|2,11
|178.310.335
|% -9,05
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6407
|8,6427
|% 0,31
|
|Euro
|10,3298
|10,3374
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0194
|12,0797
|% 0,06
|
|Frank
|9,4016
|9,4582
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,27
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-21,52
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-86,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|-88,94
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-43,02
|
|Çeyrek
|794
|813
|-21,51
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-0,16
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 12 kaybederek (% -0.48 ) 1, 256
-
15:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, UMPAS, TKURU, RODRG, AYCES, IDGYO
-
15:06
UZERB, TKURU, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:06
BAGFS, UTPYA, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:06
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 70 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem