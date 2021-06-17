***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Haziran 2021 tarihli "Bağlı ortaklığın kapatılması" başlıklı özel durum açıklamamıza istinaden, Şirket'imiz daha önce konsolide olarak açıkladığı finansal raporlarını, 30 Haziran 2021 (dahil) tarihinden itibaren solo olarak açıklayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942824BIST