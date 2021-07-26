***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2021 19:21
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz'de Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmakta olan Kubilay Ergün, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 26.07.2021 (bugün) tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Kubilay Ergün'den boşalan Mali İşler Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği'ne Nuray Pelin Kıroğlu atanmıştır.
Kubilay Ergün'e Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951885
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