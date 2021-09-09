***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 19:03
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile şirket satın alınması, stratejik ortaklık kurulması vb. konularda görüşmelere başlanılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler olduğu takdirde, ilgili mevzuat kapsamında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963049
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4498
En Düşük
8,4328
18:0510,0056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0125
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0096
En Düşük
9,9775
18:05486,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4430
|8,4498
|% 0,15
|
|Euro
|9,9903
|10,0056
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,06
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|0,12
|