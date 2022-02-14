***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2022 09:28
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 10.02.2022 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesinde tanımlanan görevler kapsamında Volkan Çiçek'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001423
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -49,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1007
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6167
En Düşük
13,4772
18:0515,3775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0434
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4032
En Düşük
15,3137
18:05818,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 10,36
|Açılış
|: 818,52
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
819,84
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5936
|13,6037
|% 0,75
|
|Euro
|15,3589
|15,3775
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,3321
|18,4240
|% 0,48
|
|Frank
|14,6221
|14,7102
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6115
|3,6296
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|12,21
|
|Altın Gr.
|818
|818
|10,29
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|95,81
|95,81
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
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17:58
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