***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 08:07
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sayın Uğur Tevfik DOĞAN, Sayın Ahmet Fatih TAMAY ve Sayın Bülent SAVAŞ'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuz'un 29.04.2021 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012826
BIST
10:582.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,77
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.189
En Düşük
2.180
10:5814,8210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5816,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0222
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
10:58931,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 931,53
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:58
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,61
|46.062.031
|% 7,20
|
|AKSA
|42,86
|110.522.539
|% 6,72
|
|PKENT
|247,60
|72.546.110
|% 6,54
|
|IDEAS
|21,48
|9.064.755
|% -6,69
|
|IZFAS
|5,66
|1.350.087
|% -5,03
|
|GZNMI
|32,90
|55.953.179
|% -4,69
|
|ANHYT
|14,00
|9.191.430
|% -4,22
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|449.986.413
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,98
|383.819.556
|% 3,77
|
|THYAO
|28,32
|376.524.458
|% 0,71
|
|SISE
|14,40
|304.632.372
|% 0,63
|
|EREGL
|33,36
|269.866.898
|% -0,48
|
|KARSN
|4,55
|268.454.624
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.407.467
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,28
|70.879.525
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,96
|122.692.934
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,40
|449.986.413
|% 0,20
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8182
|14,8210
|% -0,02
|
|Euro
|16,2584
|16,3506
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4892
|19,5870
|% 0,05
|
|Frank
|15,9220
|16,0179
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,05
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,53
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,75
|