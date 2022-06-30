***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'de Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmakta olan Arda Denizhan, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 30.06.2022 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Yerine yapılacak atama ayrıca kamuya duyurulacaktır.Arda Denizhan'a Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040471BIST