***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 18:17
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'de Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmakta olan Arda Denizhan, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 30.06.2022 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Yerine yapılacak atama ayrıca kamuya duyurulacaktır.
Arda Denizhan'a Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040471
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
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2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5177
En Yüksek
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|: 0,75%
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|: 17,5250
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18:05970,77
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|: -0,23%
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|Açılış
|: 970,77
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6932
|16,7095
|% 0,43
|
|Euro
|17,4985
|17,5177
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,2290
|20,3304
|% 0,56
|
|Frank
|17,4206
|17,5256
|% 0,34
|
|Riyal
|4,4366
|4,4589
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,76
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.464
|6.579
|-62,00
|
|Yarım
|3.164
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,10
|