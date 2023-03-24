***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 18:25
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz'de Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmakta olan Cihan Alankaya'nın başka göreve atanması sonucu boşalan Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi görevlerine 24.03.2023 (bugün) tarihi itibarıyla Sayın Atilla Şimşek'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127918
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18:055.032
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
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|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
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|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
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|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
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|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
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|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
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|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0674
|19,0723
|% 0,24
|
|Euro
|20,5254
|20,5459
|% -0,42
|
|Sterlin
|23,2378
|23,3543
|% -0,32
|
|Frank
|20,6895
|20,8142
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0609
|5,0863
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-7,58
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,09
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|B. Petrol
|74,74
|74,74
|-1,17
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