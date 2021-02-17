***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.02.2021 20:17
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan 09.12.2020 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekteki şekilde 16.02.2021 tarihli olarak yeniden düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910630
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9545
18:058,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0882
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3804
18:05397,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -6,53
|Açılış
|: 397,13
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
396,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9602
|6,9638
|% -0,42
|
|Euro
|8,3792
|8,3847
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,6262
|9,6744
|% -0,70
|
|Frank
|7,7209
|7,7674
|% -1,06
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-22,41
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-6,40
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,84
|
Seans Raporu
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