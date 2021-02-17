***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan 09.12.2020 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekteki şekilde 16.02.2021 tarihli olarak yeniden düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910630BIST