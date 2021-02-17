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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

17.02.2021 20:17



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 09.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan 09.12.2020 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekteki şekilde 16.02.2021 tarihli olarak yeniden düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910630


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