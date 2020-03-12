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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.03.2020 20:28
GÜNCEL HABERLER



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
SÜLEYMAN GÖKALP Mali ve İdari İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürlüğü Bulunmamaktadır.
MUSTAFA BAKIR Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
TEZAY KARTAL Üretim Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü Bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827752


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ECILC 4,51 488.037.592 % 13,03  
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Riyal 1,6772 1,6856 % 1,65  
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Altın Gr. 318 318 -8,40  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,66 15,69 -1,08  
Gümüş Gr. 3,18 3,18 -0,17  
B. Petrol 32,69 32,69 -3,10  
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