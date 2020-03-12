***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2020 20:28
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
SÜLEYMAN GÖKALP Mali ve İdari İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürlüğü Bulunmamaktadır.
MUSTAFA BAKIR Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
TEZAY KARTAL Üretim Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827752
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1080
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3193
En Düşük
6,2064
18:057,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0879
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,1011
En Düşük
6,9772
18:05318,52
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -8,14
|Açılış
|: 318,52
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
316,45
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9338
|7,9736
|% -0,07
|
|Frank
|6,6625
|6,7027
|% 1,03
|
|Riyal
|1,6772
|1,6856
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-66,24
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-8,40
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,66
|15,69
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|32,69
|32,69
|-3,10
|