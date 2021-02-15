***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Değil -TOLGA BABALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil -OSMAN ZEKİ SEVER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 14.10.2019 İcrada Görevli Bulunmamaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği. Evet Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi(İcra Kurulu Başkanı)UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.Salih Ertör Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.08.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Evet Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği.AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2019 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909754BIST