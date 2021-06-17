***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2021 14:59
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942823
BIST
14:441.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:448,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:4410,3354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:44498,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,15
|Açılış
|: 498,88
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
498,07
BIST En Aktif Hisseler14:44
|RODRG
|18,70
|2.821.977
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.689.860
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.403.544
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|19.062.430
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,10
|171.403.425
|% -9,48
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,66
|49.077.707
|% -7,22
|
|THYAO
|14,66
|1.202.893.739
|% 2,37
|
|GARAN
|8,27
|732.288.756
|% -1,08
|
|BJKAS
|7,09
|464.577.974
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,21
|435.059.414
|% -0,45
|
|BOBET
|5,62
|422.582.259
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,21
|435.059.414
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,20
|258.200.575
|% -1,35
|
|GARAN
|8,27
|732.288.756
|% -1,08
|
|THYAO
|14,66
|1.202.893.739
|% 2,37
|
|YESIL
|2,10
|171.403.425
|% -9,48
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6409
|8,6427
|% 0,31
|
|Euro
|10,3282
|10,3354
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0186
|12,0789
|% 0,05
|
|Frank
|9,4038
|9,4605
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2973
|2,3089
|% 0,30
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-23,16
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-74,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-75,45
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-36,49
|
|Çeyrek
|798
|816
|-18,24
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,18
|74,18
|-0,21
|