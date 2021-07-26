***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2021 19:27
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
NURAY PELİN KIROĞLU Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
TEZAY KARTAL Teknik Direktör, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü, Üretim Direktörü Bulunmamaktadır.
TUNCAY AYKAÇ Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yurtdışı Satış Müdürü, Satış ve İş Geliştirme Müdürü Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951886
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5586
En Düşük
8,5413
18:0510,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1115
En Düşük
10,0966
18:05494,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 494,36
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5480
|8,5513
|% -0,01
|
|Euro
|10,0960
|10,1110
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,7925
|11,8517
|% 0,61
|
|Frank
|9,3080
|9,3640
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2751
|2,2865
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-4,51
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,48
|