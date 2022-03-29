***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2022 15:04
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Değil -
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kuru
14:562.200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 27,56
|Açılış
|: 2.182
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|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.201
En Düşük
2.182
14:5614,7288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0866
|Açılış
|: 14,7100
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|Önceki Kapanış
|: 14,8200
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14,8419
En Düşük
14,5770
14:5616,3406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0625
|Açılış
|: 16,3200
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
14:56900,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -15,65
|Açılış
|: 900,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.354.741
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,72
|108.765.077
|% 9,94
|
|GEREL
|4,59
|17.956.992
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.324.981.542
|% 9,30
|
|PSGYO
|15,53
|95.644.120
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.984.376
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,80
|27.328.435
|% -7,32
|
|PKENT
|229,90
|34.187.946
|% -6,73
|
|ENSRI
|17,56
|142.332.750
|% -4,77
|
|THYAO
|29,48
|1.686.948.168
|% 1,45
|
|SISE
|14,78
|1.367.365.825
|% 4,08
|
|KARSN
|5,64
|1.324.981.542
|% 9,30
|
|KRDMD
|15,25
|916.208.785
|% 0,66
|
|EREGL
|32,78
|840.704.292
|% 0,24
|
|ODAS
|1,94
|684.253.968
|% 7,78
|
|KARSN
|5,64
|1.324.981.542
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,40
|398.761.290
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|279.871.212
|% 8,09
|
|DOHOL
|3,34
|338.317.908
|% 3,09
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7093
|14,7210
|% -0,64
|
|Euro
|16,3091
|16,3275
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,3137
|19,4105
|% -0,12
|
|Frank
|15,7127
|15,8074
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9184
|3,9381
|% -0,45
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-14,59
|
|Altın Gr.
|907
|908
|-8,11
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.129
|-77,00
|
|Tam
|6.003
|6.153
|-84,71
|
|Yarım
|2.902
|2.976
|-40,97
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-20,49
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,03
|
Seans Raporu
14:54
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15:08AKSGY
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 162, 975 adet işlem
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15:07AKFGY
Yüzde 7.90 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 064, 689 adet işlem
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 15 artarak (% 0.96 ) 2, 423
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15:05XU100
Endeks 2, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 039.00 milyon TL de
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15:05GEREL
Yüzde 9.81 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 354 adet işlem