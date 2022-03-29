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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2022 15:04
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Değil -
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kuru
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BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 234,30 5.611.958 % 10,00  
ULUSE 93,65 1.354.741 % 9,98  
GZNMI 40,72 108.765.077 % 9,94  
GEREL 4,59 17.956.992 % 9,81  
KARSN 5,64 1.324.981.542 % 9,30  
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14:54 Alış Satış %  
Dolar 14,7093 14,7210 % -0,64  
Euro 16,3091 16,3275 % 0,30  
Sterlin 19,3137 19,4105 % -0,12  
Frank 15,7127 15,8074 % -0,46  
Riyal 3,9184 3,9381 % -0,45  
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14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -14,59  
Altın Gr. 907 908 -8,11  
Cumhuriyet 6.037 6.129 -77,00  
Tam 6.003 6.153 -84,71  
Yarım 2.902 2.976 -40,97  
Çeyrek 1.455 1.488 -20,49  
Gümüş.Ons 24,39 24,42 -0,48  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 -0,19  
B. Petrol 108 108 -1,03  
Seans Raporu 14:54
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