***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2022 18:18
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği
TEZAY KARTAL Teknik Direktör, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü, Üretim Direktörü Bulunmamaktadır.
TUNCAY AYKAÇ Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yurtdışı Satış Müdürü, Satış ve İş Geliştirme Müdürü Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040473
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1300
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5206
En Düşük
17,2330
18:05970,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,23
|Açılış
|: 970,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6932
|16,7095
|% 0,43
|
|Euro
|17,4985
|17,5177
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,2290
|20,3304
|% 0,56
|
|Frank
|17,4206
|17,5256
|% 0,34
|
|Riyal
|4,4366
|4,4589
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,76
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.464
|6.579
|-62,00
|
|Yarım
|3.164
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,10
|