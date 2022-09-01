***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 19:14
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği
TEZAY KARTAL Teknik Direktör, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü, Üretim Direktörü Bulunmamaktadır.
TUNCAY AYKAÇ Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yurtdışı Satış Müdürü, Satış ve İş Geliştirme Müdürü Bulunmamaktadır.
CİHAN ALANKAYA Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059478
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
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3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
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18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1179
|Açılış
|: 18,1400
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|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05994,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,43
|Açılış
|: 994,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1943
|18,2188
|% 0,19
|
|Euro
|18,1514
|18,1790
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,9619
|21,0670
|% -0,56
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8315
|4,8558
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-12,77
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.697
|6.768
|-6,00
|
|Yarım
|3.263
|3.309
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-2,80
|