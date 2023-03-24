***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2023 18:25
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği
ATİLLA ŞİMŞEK Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
TEZAY KARTAL Teknik Direktör, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü, Üretim Direktörü Bulunmamaktadır.
TUNCAY AYKAÇ Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yurtdışı Satış Müdürü, Satış ve İş Geliştirme Müdürü Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127920
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0847
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
18:051.217,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.217,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0664
|19,0727
|% 0,25
|
|Euro
|20,5229
|20,5458
|% -0,42
|
|Sterlin
|23,2389
|23,3555
|% -0,32
|
|Frank
|20,6956
|20,8203
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0607
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.217
|1.217
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,44
|